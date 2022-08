Szombaton ismét felzúgtak a motorok a lovaspályán, ahol immár hetedik alkalommal álltak rajthoz a gazdák a Sárosd Kapa-Kupán. A nevezési helyek rekord idő alatt, alig kilenc órán belül beteltek, így idén ötvennégy versenyző – köztük négy hölgy – állhatott rajthoz gyári vagy saját maguk által épített, tuningolt gépekkel. Az öltözködési szabálynak megfelelően a versenybe szálló gazdák gumicsizmában, kantáros nadrágban, kockás ingben, fejfedővel a fejükön pattantak a robikapa ülésébe és vágtak neki a több mint hatszáz méteres távnak.

A pályán aztán megannyi akadály és kihívás várt a versenyzőkre: az első méterek megtétele után rögtön megpakolhatták pótkocsijukat az összesen hatvan kilogrammot nyomó vizes ballonokkal, melyeket aztán végig magukkal kellett vinniük, majd a célba érkezés előtt még ki is kellett pakolniuk. A legnagyobb küzdelmek a pálya erdős területén zajlottak, itt az emelkedők és az olykor szűkös kanyarok igencsak megdolgoztatták a versenyzőket, akiknek a pálya ezen pontján egy vizesárokkal is meg kellett küzdeniük. A vízzel teli árok ugyancsak többeken kifogott, egyes gépek itt végleg feladták a harcot, ám a versenyzők túlnyomó többsége sikerrel vette az akadályt még akkor is, ha gumicsizmájuk már nem csak kívülről volt vizes.

A versenypálya további része az előbbiekhez képest már szinte gyerekjátéknak mondható – hiszen legalább szárazföldön zajlott. Egy adott ponton a járgányról lepattanva egy vízzel teli lavórból kellett kihalászniuk az indulóknak egy kulcsot, amivel kinyithatták a pálya további részét feltáró kaput. Miután sikeresen vették a kanyarokat, a libikókaszerűen mozgó pallót és gond nélkül áthajtottak a hatalmas méretekkel rendelkező permetezőgép alatt, elérkeztek a fűnyírás ideje – persze nem szó szerint –, amikor is a kihelyezett géppel szlalomoztak a madárijesztőknek is beillő akadályok között. Innen már tényleg csak néhány kanyaron, rázatón és kavicságyon kellett túljutniuk a gazdáknak, hogy elérjék a frissítővel teli korsót, melynek elfogyasztása a verseny végét jelentette.