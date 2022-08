Nem árt az óvatosság a lakótelepeken - a földszinten élők számára pedig aztán különösképpen! Ezt erősíti Kenyeres Ferenc minapi története is, aki saját szemével látta, amint kétszer is megfigyelte a földszinti lakásokat egy gyanús alak a Tóvárosi lakónegyed Balatoni út menti szalagsoránál.

– Közel két héttel találkoztam az első esettel. Kint voltam az erkélyen sötétedés után, s láttam, hogy valaki ólálkodik a házak mögött. Mászkál össze-vissza, ám kutya nem volt nála, így biztos voltam benne, hogy valami más okból jár arra. Majd vissza sétált, s egyszer csak hirtelen, gyorsan és fürgén felmászott egy fára. Vagy 15 percet fent volt a fán, onnan nézett, majd leugrott és elment. Nem lehetett kivenni semmit vele kapcsolatban, mert meglehetősen messze volt tőlem. Tanakodtunk otthon, mit tegyünk, de végül leugrott és elment, így nem tettünk semmit, csak szóltunk a környékbelieknek: legyenek óvatosak! – meséli Ferenc, aki pár napja szintén az erkélyen volt késő este, 22 óra tájban.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

– Majd pedig augusztus 16-án, kedden azt láttam, hogy a ház másik oldalán benézett valaki az erkélyen, ezután pedig bemászott a Balatoni úti töltés oldalába, s ott ücsörgött egy darabig. Szóltam a feleségemnek, mit tegyünk, de akkor már nem tétlenkedtünk: hívtuk a rendőrséget. Gyorsan, percek alatt ki is jöttek, zseblámpával kezdték pásztázni a területet. Amint a férfi ezt észrevette, fogta magát és átrohant a Balatoni úton a Tátra utca felé – mondja, még mindig megdöbbenve a szemtanú. Aki azt is látta, hogy egy 40-50 év körüli, kopaszodó vagy kopasz, fekete susogós melegítőben lévő férfi volt az illető. Ferenc úgy gondolja, biztosan tervezett valamit, s nem volt ittas az illető, mert igencsak fürgén menekült a rendőrök elől. Akik még a Tátra utcába is követték, de sajnos nem lett meg. Vigyázzunk egymásra – hívta fel a figyelmet a házaspár.