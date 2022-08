Ezt az alapítványt még tavaly év végén hívta életre Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, valamint Nagy Attila, Kisapostag polgármestere és Jobb Gyula, Kulcs polgármestere. Bár a mentőszolgálat Fejér megyében országos szinten is példás munkát végez, de van egy olyan speciális terület, a vízi- és kutatómentés, ami a Duna Fejér megyei szakasza és a Velencei-tó vonatkozásában megerősítésre szorul – ezen szándék vezérelte az alapítókat az alapítvány létrehozására, amely az adott, speciális területen tevékenyen közreműködő önkénteseket, szakembereket összefogja, egyesíti.

Reszegi Imre, az alapítvány kuratóriumi elnöke lapunknak elmondta, idén jegyezte be a cégbíróság az alapítványt, amelynek egyik legfontosabb működési eleme a pálhalmi bv. intézettel aláírt megállapodás. A szerdai eseményen jelen volt Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, az alapítvány pártoló tagja is. Kárdási József bv, ezredes, bv. főtanácsos, intézetparancsnok tájékoztatta a jelenlévőket az intézet működéséről, feladatairól, ez alapján pedig átbeszélték azokat a területeket, amelyeken megvalósíthatják az együttműködést.

A kuratóriumi elnök arról is beszélt, hogy a pálhalmai bv. intézettel már korábban megkezdődtek az egyeztetések, azonban egy szörnyű tragédia miatt halasztani kellett. Bizonyára mindannyian emlékeznek a Rácalmásnál történt esetre, amikor két bv-s dolgozó a kutyakiképzés során vízbe merült. Egyikük Szabó László volt, a pálhalmai intézet kutyatelepének vezetője, aki fontos segítője volt az alapítványnak a kutyakiképzésben, és szorgalmazta az együttműködés kialakítását is. Amikor megtörtént a tragédia, az alapítvány önkéntesei (mind a vízimentők, a búvárok, a keresőkutyások) az elsők között értek a helyszínre, s kezdték meg a kollégák keresését. Reszegi Imre elmondta, a most aláírt együttműködési megállapodással Szabó László emléke előtt is szeretnének tisztelegni.

Az együttműködés tulajdonképpen a kölcsönös segítségnyújtáson alapszik. Reszegi Imre elmondta, az alapítvány olyan keresőkutyákkal rendelkezik, akiket például fogolyszökéskor vethetnek be nyomkövetési feladatokban. A bv-nek, illetve a szomszédos Pálhalmai Agrospeciál Kft-nek pedig olyan nagy területei vannak, ahol a keresőkutyák hatékonyabb képzését tudják megvalósítani.

A szakmaiságon kívül az együttműködés a közös programokra is kiterjed, így például a családi napokon, gyermektáborokon való részvétel.

– Hosszú távon ez az együttműködés kimeríthetetlen lehetőséget jelent mind a két fél számára, az egészségügyi szakmai oktatástól kezdve a fogvatartottak reintegrációjának segítéséig – tette hozzá az elnök.

Jelenleg a baracskai bv. intézettel, illetve az országos parancsnoksággal folynak tárgyalások a jövőbeni együttműködés kialakításáról, amely biztosítaná, hogy országos mentő-tevékenységet tudjon végezni az alapítvány. Emellett pedig készítik elő a társszervekkel közös szerződéseket, például a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel, amely a működésükhöz elengedhetetlenül szükséges.

Reszegi Imre elmondta, a működés tekintetében most az a legfontosabb, hogy megteremtsék a szükséges forrásokat. Az alapítványt Kulcsra jegyezték be, a hajóállomás a központjuk, működési bázisuk. Ennek fejlesztése érdekében pedig pályázatot is benyújtottak (a terveik szerint oktatótermet, hajótárolót alakítanának ki).

- Nagy örömmel várjuk azok jelentkezését, akik önkéntesként akár a kutyás, akár a vízimentésben szeretnének tevékenykedni, forduljanak hozzánk bizalommal - emelte ki az elnök.

A jelentkezők első körben megtanulhatják a szakemberektől a mentési alapokat, amelyeket aztán minősítő gyakorlatokon tudnak minél jobban elsajátítani, elmélyíteni. Ha ezeket is sikeresen teljesítik, onnantól már éles bevetéseken is részt tudnak venni.