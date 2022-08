Kásler Miklós volt miniszter úgy fogalmazott: -Ritka mikor egy kiállítással egy egész történelmi kort mutatnak be. Az Árpád, illetve az Álmos házra a feledés rétegei rakodtak, és ezeket minél előbb le kell hántani.

A záróünnepen felszólalt Cser-Palkovics András is. A polgármester azt mondta a több mint 40 ezer látogatót vonzó kiállítással kapcsolatban: -Szomorú a szívünk, mert sok tárgynak állandóan itt lenne a helye és most elviszik, de úgy is fel lehet fogni, hogy pár éve ki gondolta volna, hogy egyszer itt lesznek ezek a tárgyak együtt egy helyen? Reménykedjünk, hogy talán egyszer újra visszatérnek.

-Az akarat diadala, mondta a könyvre Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója. Mint elmondta, sok ellenzője és keréákkötője volr a kötetbnek, de az it kialakult nemzeti összetartást nem tudták megsemmisíteni.

A könyv nem kevesebb, mint 18 tanulmányt foglal magába a kötet, melyek az adott korszakkal foglalkozó régészek, eszme-, vallás-, és jogtörténészek, történészek, néprajzkutatók, és archeogenetikusok tollából származnak.