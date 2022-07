Mi motoros szem-szájnak ingere… 51 perce

Veterán és motoros börze Polgárdiban, Fekete Sas-módra (képgalériával)

A sportmotort már két éve letette, de piros P20-as Pannóniáját most is kihozta a legöregebb „fekete sas” a vasárnapi veterán és motoros börzére, amelyet most is a P20–P21-es márkatalálkozóval kötöttek össze a szervezők.

Alkatrészek A-tól Z-ig… Minden is! Forrás: V. Varga József / FMH

Polgárdi kapujában, a 7-es főút melletti körforgalomnál áll a bál. Van itt minden, mi motoros szem-szájnak ingere. Vasak sorakoznak feszt, bőrmellényes urak és bőrnadrágos hölgyek flangálnak a flaszteren, a kantáros-nadrágos szakibácsi Bervához keres takarólemezt és lámpakeretet, a fehérpólós-kalapos meg egyre csak Tündét emlegeti, mármint a robogót. Fekete Sanyi bá’ régi motoros, az idén töltötte be 78. életévét. Polácska Marcsival, a Fekete Sas Motoros Nemzetség elnökével piros P20-as Pannóniája mellett kapom őket lencsevégre. A Pannónia márkatalálkozót a kényszer szülte – mesélik –, no meg a szenvedély. A pandémia miatt ugyanis két év kimaradt a hagyományos polgárdi motorostalálkozók sorából, de a nemzetség úgy gondolta, rendezzenek tavaszi, nyári és őszi veterán és motoros börzéket, kellő alkatrész-felhozatallal, no meg hozzák tető alá a P20–P21-es márkatalálkozókat. És lőn! Jeszenszky Antal egykori krosszmotoros régi fotográfiákkal és az Autó-Motor egyik 1965-ös példányával

Forrás: V. Varga József / FMH Az első Pannónia motorkerékpárt 1953-ban mutatták be hazánkban, sorozatgyártása 1954-ben kezdődött a Csepeli Motorkerékpárgyárban, és egészen 1975-ig tartott. Sanyi bá’ gépe 1969-es évjáratú, még fogyasztói árára is jól emlékszik: 16 ezer 800 forintot fizetett érte a siófoki üzletben. A sümegi Jeszenszky Antal régi jó ismerőse Marcsinak és férjeurának, Horváth Petinek. Visszajáró, kedves vendége a polgárdi börzéknek és motorostalálkozóknak. A mester 82. életévét tapossa: az Isten éltesse!

Polgárdi vererán motoros börze Fotók: Nagy Norbert / FMH

Hamarjában előkeresi az 1965-ös keltezésű „ős” Autó–Motor egyik számát, amelyben a magyar krosszbajnokok nevei és eredményei sorakoznak. Abban az esztendőben (báró) Jeszenszky Antal a 125-ös köbcentis kategóriában gyűjtötte be a magyar bajnoki címet.

Veterán és motoros börze Polgárdiban Fotók: V. Varga József / FMH

Polácska Marcsi búcsúzóul örömmel invitál az egy hét múlva megrendezésre kerülő Fekete Sas Partyra: a nemzetség sorban 24. nemzetközi motorostalálkozója július 8-ától 10-éig zúz majd Polgárdiban, ugyancsak a körforgalomnál. Lesz itt sörivó derbi, streetfighter show, szénatúrás, motoros felvonulás, tombolahúzás és számos koncert. Vasak, rock és buli! – ahogy az örökérvényű jelmondat szól. Polácska Marcsi és Fekete Sanyi bá’ a piros P20-as Pannóniával

Forrás: V. Varga József / FMH

