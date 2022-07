Változások várhatók 2 órája

Válasz a tóvárosi igényekre: nagyobb lesz a kiülős rész és a kutyásoknak is jó lesz

Az elmúlt években egyre népszerűbbé vált és láthatóan egyre jobban is vigyáznak a lakók a tóvárosi sétány fedett pergolás kiülős-sütögetős helyére. Most itt is változások várhatók! Sőt, a kutyatartók számára is vannak híreink.

S. Töttő Rita

A tóvárosi sétány fedett kiülős épülete nagyobb társaságoknak is jó lesz hamarosan Forrás: S. Töttő Rita / FMH

A tóvárosi sétány fedett kiülős épülete nagyobb társaságoknak is jó lesz hamarosan Forrás: S. Töttő Rita / FMH

Már évek óta használják pihenésre, kikapcsolódásra, árnyékba húzódásra a helyi családok és lakók azt a fedett, asztallal, padokkal ellátott kis épületet, amely a tóvárosi sétány zöldövezeti területén kapott helyet. Sokáig mostoha állapotok uralkodtak itt, ám mostanra mintha magára talált volna: javarészt vigyáznak rá és a nagyobb társaságok is igyekeznek kulturált körülmények között használni azt. A járványhelyzet idején újabb lehetőségek tárultak fel a családok, baráti társaságok számára azzal, hogy itt is megrendezhették összejöveteiket. A járvány elmúltával azonban ez a funkció megmaradt: továbbra is használják, sőt mi több, vannak, akik előre lefoglalják a kis épületet pár órára, hogy gyermekeiknek szabadtéri zsúrt rendezhessenek. Látva az egyre nagyobb igényeket, Mészáros Attila alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője arról döntött, hogy megnövelik az épület területét. Ennek munkálatai már megkezdődtek. Mint elmondta, megduplázzák a felületet. Első körben térkövezik az épület előtti részt, amelyre újabb két asztal és négy pad kerül. – Első ütemben erre van lehetőség, melyet a Városgondnokság segítségével oldunk meg. A következő ütemben – jövőre – pedig befedjük ezt az új pihenőt is – árulta el a képviselő. Mint megtudtuk, az idei évben további fejlesztések is várhatók a környéken: egyrészt újabb kutyafuttatót alakítanak ki a Széchenyi út és a Hosszúsétatér közötti parkos területen, illetve néhány járdasszakasz is megújul a következő hónapokban. A részletekről hamarosan beszámolnuk!

