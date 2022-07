Bakonycsernye az ország egyik leghosszabb települése, ahol a nehéz domborzati viszonyok mellett gyakran a hirtelen lezúduló csapadék is problémát jelent. Nemrégiben még arról szóltak a hírek, hogy homokzsákokkal torlaszolták el ,magukat és otthonaikat a vízbetörés ellen a helyiek. Azóta több fejlesztés is történt, így a felszíni vizek már megfelelő mederben haladnak, de azért így is van elég feladat Bakonycsernye közterületein. Ebben nagy segítség a nemrégiben csatasorba állított új traktor és a hozzávaló, cserélhető eszközök.

Turi Balázst kérdeztük arról, hogy milyen feladatokban tud segíteni az eszköz a községgazdálkodás munkatársainak? A polgármester azt felelte: -Az önkormányzat eddig csupán egy karbantartó autóval rendelkezett, mely szinte kizárólag szállítási feladatokat látott el. A gépi munkákhoz, ároktisztításhoz, hóeltakarításhoz és egyéb áru megmozgatásához eddig külső személyt, vállalkozót kellett megbíznunk. Sikeres pályázatunknak köszönhetően azonban most egy új 90 LE traktor büszke tulajdonosai lehetünk, melyhez homlokrakodót, raklapvillát, bálatüskét, kanalat és ágaprító gépet is rendeltünk. A jövőben a munkagép segítségével számtalan feladat ellátását tudja majd elvégezni az önkormányzat. Ezen körön belül is kiemelném az árkok tisztítását, kotrását, illetve a nehéz áruk mozgatását.

Az ágaprító gép beszerzésével a jövőben környezetbarát módon, vagyis aprítással és nem tüzeléssel tudják megoldani a nagyközség alkalmazottai a karbantartási munkálatokat, így az űrszelvényezés folyamán keletkezett ágak megsemmisítését.

Természetesen nem akarnak megállni a fejlődés útján. A jövővel kapcsolatban Turi Balázs elmondta: -Célunk, hogy ezen eszközállományt tovább bővítsük, hogy minél több feladatellátást végezhessünk el külső személy bevonása nélkül.