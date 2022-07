A Mosoly Óvoda vezetőjének régi álma valósult meg nemrég: a sószoba nemcsak az asztmás, hanem a különféle légúti betegségekkel küszködőknek is nagy segítséget jelent. Gáborné Kutasi Katalin elmondta, nagyon sok szülő és helyi civil szervezet támogatta az ötletet anyagilag is, pályázaton is nyertek pénzt, és az önkormányzat mint fenntartó is jelentős összeggel járult hozzá. Az intézményvezető arról is mesélt, hogy a sófalakat parajdi kősóból és Himalája-sótéglából építette egy hejőkeresztúri cég.

Ezentúl a sófalakkal berendezett szobában sóterápiát tarthatnak, ami természetes és orvosilag is elismert gyógymód. A sószobában a gyerekek könnyebben elengedik magukat, új játékokat tanulhatnak, miközben a só kifejti jótékony hatását. Az óvónők rendszeresen tartanak fejlesztő foglalkozásokat is itt, mondókáznak, énekelnek, játszanak a kicsikkel együtt. A tiszta, sós levegőben a gyerekek légzőrendszere tisztul, enyhülnek a hörgőkben vagy az arc- és homloküregben lévő gyulladások. Az asztmás és allergiás ovisokra is jótékony hatást gyakorol a sószoba, ráadásul a pedagógusok, óvodai dolgozók mentális és pszichés regenerálódásához is hozzájárul. A sajátos nevelési igényű gyerekekre a szakemberek tapasztalatai alapján ugyancsak nyugtatóan hat a szoba.

Az óvodavezetőtől megtudtuk azt is, hogy a só hatása mellett színterápiára is lehetőség nyílik itt. A só- és színterápia együtt különleges lehetőség, és a Mosoly Óvodában ezt igyekeznek minél jobban kihasználni.