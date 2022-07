Több mint húsz általános iskolás kisdiák érkezett szerda délelőtt a székesfehérvári Helyőrségtörténeti Emlékgyűjteménybe, ahol két csoportra osztva nézték végig a kiállítást és kaptak sok érdekes információt a magyar katonákról, ezen belül is kiemelten a fehérvári katonai alakulatokról, amelyek a történelem folyamán számos csatában, háborúban vettek részt az 1800-as évektől napjainkig. A néhány órás programból természetesen nem maradhattak ki a fegyverek, amiket kézbe is lehetett venni és amelyek mindig nagy érdeklődésre tartanak számot, főleg a fiúk körében. De a kézműves foglalkozáson készültek papírból kivágott, saját kezűleg színezett huszárfigurák is.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A gyerekek egyébként sok szempontból rendkívül felkészültek a katonai témákat tekintve, akadt olyan kislány is, aki kapásból tudta a helyes választ arra a kérdésre, hogy milyen célt szolgáltak a gombok és sűrű zsinórozás a huszárok egyenruháján?