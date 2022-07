Örömmel tapasztaltuk, hogy idén is megannyi jelentkezés érkezett, több mint 150 fotót és színötös bizonyítványt küldtek be az olvasóink, a többi között Székesfehérvárról, Pákozdról, Magyaralmásról, Felcsútról is jelentkeztek kitűnő tanulók a felhívásunkra. Immáron az utolsó beérkezett jelentkezést is feldolgoztuk, jövő héttől pedig bemutatjuk azokat a diákokat, akiknek idén csupa ötös (jeles, kitűnő) osztályzat sorakozott a bizonyítványában. A menetrend a következő: hétfőtől hétfőig (a szombat kivételével) folyamatosan mutatjuk be a megye színötös tanulóit, méghozzá ábécésorrendben. Így már a július 18-i lapszámunkban találkozhatnak a fotókkal. Ugyanez érvényes a feol.hu oldalunkra is.

Köszönjük a beküldéseket minden résztvevőnek, szerkesztőségünk nevében ezúton is gratulálunk minden egyes szép bizonyítványhoz!