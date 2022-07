Szakmai konferenciát szerveztek a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai és a kisebbségi önkormányzatok vezetői számára, melynek során az elmúlt időszakot értékelték. A délelőtt során a szakterületek vezetői tájékoztatták a jelenlévőket a munkájukkal kapcsolatban, értékelték az elmúlt esztendőben tett közös erőfeszítéseket, valamint felvázolták az idei év feladatait is.

Felszólaltak a roma önkormányzatok képviselői is, akik kritikát fogalmaztak meg, és a fórum résztvevői megvitatták a megoldásra váró társadalmi problémákat is. Mindezek mellett szót ejtettek a romák rendőrré, vagy iskolaőrré válásáról is.

A konferencia legfontosabb célja az volt, hogy rávilágítsanak a közbiztonság és az eddig elért célok fenntartása érdekében folyó, kölcsönös tiszteleten alapuló, hosszú távú együttműködés pozitívumaira, eredményeire – írja a police.hu