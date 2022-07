Haladjunk az eseményekkel időrendi sorrendben és ugorjunk vissza az időben 178 évet! 1843, majd 1844 nyara is olyan, a falura nézve katasztrofális viharokat hozott Péter és Pál napján, ami elverte az összes terményt, beleértve a szőlőt és az aratás előtt álló búzát is. A természeti katasztrófákra – melyet Isten büntetésének tartottak - való emlékezésül a katolikus hívek megfogadták, hogy Péter és Pál Apostolok ünnepén minden világi örömöktől, és zajos mulatságtól visszavonultan imádság és ájtatos elmélkedések között fogják az Istent tisztelni, valamint ezen a napon a templomból a temetőbe, majd onnan vissza körmenet is tartanak minden esztendőben. A fogadalmat a kései utódok – ha nem is a régi útvonal teljes hosszában - ma is tartják, sőt időközben a katolikus gyülekezet tagjaihoz a reformátusok is csatlakoztak.

A délelőtti misét követően a résztvevők átvonultak az 1849. július 12-én kivégzett Szikszai János református és Mansbart Antal katolikus papok emlékművéhez, amelyet a közelgő évforduló kapcsán a megjelent református hívekkel együtt megkoszorúztak. Csákberény idén nem tart önálló megemlékezést, július 12-én, szokás szerint a kivégzés helyén, Nagyigmándon együtt emlékeznek az ottaniakkal a mártír papokra.

A koszorúzást követően a katolikus temetőben álló régi Lamberg-keresztnél Brunner Vilmos, helyi református lelkész és Györgyi Viktor, alcsúti diakónus emlékezett az egykori természeti katasztrófákra. Ezt követően megáldották és felavatták az urnafalat, amely a Csákberényi Református Egyházközség által a Magyar falu programban nyert 5 millió forintból, valamint az önkormányzat által adott 2 millió forintos hozzájárulásból készült. A 72 egyurnás, illetve 16 kéturnás fülkét tartalmazó, teljes egészében gránitból készült kolumbárium a református és a katolikus temető határán áll. Északi oldalát a reformátusok átengedték használatra a katolikusoknak. Vécsei László polgármester úgy fogalmazott: mindez megfelel a csákberényi hagyományoknak, a két gyülekezet között fennálló régi jó kapcsolatnak.

A csákberényi temetőben eddig nem állt urnafal, ugyanis mindkét temető tágas, szinte végtelen hellyel rendelkezik, ám a temetkezési szokások átalakulása a községben is kívánatossá tette egy kolumbárium építését.