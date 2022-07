Ahogy arról korábban beszámoltunk , Minecraftban építik meg Székesfehérvárt azok a gyerekek, akik a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola táborában töltik a nyaruk egy részét. Az utolsó turnushoz ért a tábor, melyet szintén Székesfehérváron tartanak. A mostani tábor gyerekeit is elhozta a Városházára Korchma Zsombor táborvezető, az eddig elkészült digitális várossal egyetemben. Azt, hogy meddig jutottak az építkezéssel a gyerekek, örömmel tekintette meg csütörtökön Lehrner Zsolt alpolgármester és Lantay Attila főépítész.

- Alapvető, hogy a Városházát belülről is megismertessük a gyerekekkel. A dísztermet, a Szent Korona másolatát, majd pedig a Hiemer-házat mutatjuk most meg nekik. Mindkét épület Székesfehérvár jeles közintézménye ugyanis, esztétikai szempontból épp úgy izgalmas, mint megoldandó, felépítendő feladatként. Székesfehérvárnak pedig nagy büszkeség, hogy a gyerekek megépítik a várost – fogalmazott az alpolgármester.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Az előző turnussal a tábor elején voltunk, amikor megkezdtük a gyerekekkel a munkát. Most pedig a tábor vége felé járunk, amikorra már látványos építkezések történtek a Minecraft székesfehérvári digitális terében – mutatott rá a táborvezető és laptopon meg is mutatta a programban eddig elkészült munkát. - A mostani csapattal is körbejárjuk a várost, majd pedig megépítjük a látottakat a játékban – amelyben egy méter egy kockát jelent. A szülőknek ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy olyan ez, mint egy digitális legó. Különböző színű kockákat rakosgatnak egymásra a gyerekek a játékban, amellyel egészen élethűen lehet építkezni. Mostanra odáig jutottunk, hogy elkészült a Püspöki Palota, a Ciszterci templom és a Fő tér. Az az ambíciónk, hogy szép lassan elkészüljön a teljes belváros, illetve, hogy az olyan izgalmas részeket, mint a Videoton gyár, illetve a MOL Aréna Sóstó, szintén megépítsünk. Így ezekre a helyszínekre még ellátogatunk.