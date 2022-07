A fiatalok hétfőn a Városháza épületét mérték fel alaposan azért, hogy visszaemlékezve a részletekre, ügyes megoldásokkal készíthessék el a digitális alkotást. A Városházán építészeti és történelmi segítséget is kaptak Lehrner Zsolt alpolgármestertől és Lantay Attila főépítésztől.

Lantay Attila és Lehrner Zsolt a Minecraftos gyerekekkel

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Izgalmasabb székesfehérvári épületeket látogatnak meg ezekben a napokban a Minecraft táborban résztvevő gyerekek Székesfehérváron – árulta el Korchma Zsombor táborvezető a Városházán tett látogatásuk alkalmával hétfőn. - Természetesen a főtéren kezdünk, ahol a Városháza és a Püspöki palota, valamint annak környezete az elsődleges felfedeznivalónk. Ami a valóságban egy méter, az egy kocka lesz a mi Minecraft Székesfehérvárunkon. Szó szerint „lelépjük” az épületeket, jegyzeteket készítünk a helyszíneken, le is fotózzuk őket. Örülünk, ha úgy fogadnak bennünket, ahogy itt a Városházán, ahol az alpolgármester és a főépítész mesél a város történetéről, s így a gyerekek fejében kicsit ’összeáll’ történelem. Ezután, visszatérve az iskolába, Minecraftban megépítjük a látottakat – fogalmazott a táborvezető, hozzátéve, hogy a tervek szerint a gyerekek megépítik a főteret, de elmennek a Bory-várhoz és a MOL Aréna Sóstóhoz is. - Már öt éve építjük Magyarországot, ám idén először kezdtünk el vidéki városokat is bevonni a programunkba.

A Városháza minden részletét megnézték a táborozó gyerekek, a szent koronát is

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A tábor következő, 10 napos fehérvári turnusára – amely július 18-án kezdődik – még jelentkezni is lehet a www.creativescience.hu oldalon

Lenyűgözte a Minecraftos gyerekeket a fehérvári Városháza miliője

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Lehrner Zsolt is örömét fejezte ki a látogatás kapcsán: - Én azért örülök ennek a tábornak, mert jó látni, ahogy Székesfehérvár jeles és jellegzetes középületeit építik fel a gyerekek, s ennek köszönhetően közösségben tanulnak meg együttműködni. Másrészt pedig olyan táborról van szó, amely megmozgatja a képzelőerőt és a szellemet is. S nem utolsósorban korunk technikáját használják fel, ami így a várostörténettel ötvöződik.