Véget ért a Nagysándor József Laktanyában a honvédelmi tábor három turnusának ideje. Az erre vállalkozó ifjak megtanulhatták, hogy csapatban sokkal több mindent el lehet érni, mint egyedül. Már azt is tudják, hogy vannak nagyobb gondok is a világon, mint az, hogy lemerül egy mobiltelefon. Inkább a táborban megtanultak tüzet gyújtani, csapdát állítani. A tábor lakóinak Sándor Zsolt altábornagy is megköszönte a részvételt és a kitartást. A Magyar Honvédség főparancsnokának helyettese biztatta a fiatalokat, ha tehetik, térjenek vissza szerződéses vagy hivatásos katonaként a Magyar Honvédség keblére. Egyrészt mert nagy szeretettel várják őket, másrészt nincs nemesebb hivatás, mint a haza szolgálata.