Csak hang legyen és fény - szól a Kispál és a borz egyik régi nagy slágerének refrénje. Nos, szerda reggel volt mindkettő: a Napraforgó Városi Napközis Táborban sorakoztak fel ugyanis a tűzoltók, s nyilván nem gyalog érkeztek. Gyerekek süketítő sikolya övezte a megkülönböztető jelzéssel érkező nagy tűzoltóautót. A "show" része lehetett volna akár a locsolás is, de már csak az élénk szél miatt sem kerülhetett erre sor, talán a hőségriadóban többen rágták volna érte a tűzoltók fülét. A helyszínen tartózkodó egyenruhásoktól megtudtuk, bár a gyerekek lelkesedése nagy öröm, de van egy nagy konkurenciájuk. Ők pedig a kukások, kukásautóval, akik amint feltűnnek a színen, a gyerekek figyelme máris tovatűnik. Egy ilyen "párharcra", jelentjük, ezúttal nem került sor.

A népes gyerektábor rotációban elölről- hátulról-belülről körbejárhatta a járművet (eddig többek elmondása szerint csak számítógépes játékban találkoztak "testközelből" tűzoltóautóval), a kíváncsibbak a légzőkészüléket is kipróbálhatták, s kérdezhettek is. Ugyan a választ a legtöbben már nem várták meg (tény, hogy a háttérben ugyancsak vonzó programnak bizonyult az óriás darts-foci, az Értékmentők csapatának jóvoltából), pedig a tűzoltók a felszerelésükön túl szívesen meséltek volna hivatásról, küldetéstudatról, bajtársiasságról is. Mégis reméljük, talán minden ilyen barátságos kitelepülés segít azon, hogy nagyobb számban érkezzenek a fiatalok a kötelékbe, hogy mindig legyen utánpótlás.