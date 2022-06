2019 májusa óta alkot a seregélyesi központú, nem csak helybéliek alkotta közösség. A Fessünk együtt! csoportot és alkotófolyamatait Bak Mária irányítja, s fogja össze. Mint mondta, helyből érkezett a felkérés, miszerint igény mutatkozik egy kreatív közösség létrehozására.

– Az egész úgy indult, hogy 2018 őszén Lajoskomáromból kerestek meg, ott is működik egy festőcsoport, aztán a seregélyesi baráti körrel beszélgettünk, s felvetődött, Seregélyesen is lenne igény ilyesmire – beszélt a kezdetekről a csoport vezetője. Mint mondta, kezdetben szárnyalt a művészpalánták lelkesedése, ám volt, akinél hosszabb, másoknál rövidebb ideig tartott a lendület.

– Nagyon változó a létszámunk. Van, amikor jön új csatlakozó és sokan, akár tízen is összejövünk, de olyan is előfordul, hogy csak ketten-hárman festünk. Én nem tartok előfestést, nem úgy működünk, hogy egy képet festünk közösen, hanem mindig azt kérem a hozzám érkezőktől, hogy válasszanak ők képet és azt fessék le. Tény, hogy így sokkal nehezebb és lassabban is haladunk, összességében nagyobb kihívás, de pont az a jó benne, hogy mindenki a saját ízlésének megfelelő képet alkothat. Az én feladatom, hogy segítsek elindulni és végigmenni az alkotófolyamat útján – magyarázta.

A tematikát illetően többnyire tájképek készülnek a Seregélyesi Művelődési Ház és Könyvtár falain belül megrendezett találkozókon. A szebbnél szebb alkotások változatos technikák alkalmazásával jönnek létre: olajjal és akrillal egyaránt dolgoznak az alkotókedvűek – utóbbi előnyére írható a gyors száradás és ezáltal a könnyebb javítás, elszállítás lehetősége.

A nagyon aprólékos dolgok elkészítéséhez bizony elkél a türelem

Forrás: Fehér Gábor / FMH

Valami újnak a megalkotása, létrehozása eredendően közelebb hozza egymáshoz az embereket, így az elmúlt 3 év alatt igazi közösséggé kovácsolódott a Fessünk együtt! csoport.

– Ez elsősorban kikapcsolódás mindenki számára, sokszor előfordul, hogy azt vesszük észre, hogy még csak most álltunk neki festeni, és máris vége van, mintha nem érzékelnénk az idő múlását. Amikor az ember jól érzi magát, akkor egy pillanat alatt elszáll az idő. Azt gondolom, hogy a színek, amelyekkel dolgozunk, hatással vannak ránk. Sokszor lehet hallani, olvasni arról is, hogy egyes színek gyógyító hatással bírnak, de az biztos, hogy amit befogadunk, az dolgozik bennünk. Nem beszélve arról, hogy türelemre és kitartásra tanít a festészet, a nagyon aprólékos dolgok elkészítéséhez bizony elkél a türelem – tette hozzá Bak Mária, aki a 3–4 hetente létrejövő találkozások és közös alkotások során folyamatosan nyomon követi a csoporttagok fejlődését. Mint mondta, a tökéletes rajztudás egyáltalán nem feltétel, van, aki óvodás szintű rajztudással érkezett, s a gyakorlásnak és kitartásnak hála megtanulta a selyemfestést, magabiztosan bánik az olajfestékkel. A változás pedig a festővásznon és azon kívül is tapasztalható, egy-egy eredményes folyamat az önbizalomra is pozitív hatással van.

A Fessünk együtt! csoport tájképekből álló válogatott alkotásai a Seregélyesi Művelődési Ház és Könyvtárban várják az érdeklődőket június 17-ig. Az alkotók: Bak Mária, Karkóné Lukácsy Marianna, Nagyné Ambrus Mónika, Szalay Gréta és Tórizs Mihályné.