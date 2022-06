Szőke Imre első között gratulált az újonnan megválasztott polgármesternek és támogatásáról biztosította, akárcsak Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője is. Telefon kerestük a győztest, Oláh Istvánt, aki egyrészt megköszönte azoknak a lakosoknak (719!), akik éltek alkotmányos jogukkal és részt vettek a választáson, másrészt reményét fejezte ki, hogy a megüresedett képviselői helyre jogosult Kis József – a 2019-es helyhatósági választás eredménye alapján – elvállalja a feladatot. Mint mondta, az ő szerepvállalása fontos lenne a képviselő-testület gördülékeny működése szempontjából.

– A falu fejlődését helyezem előtérbe a következő ciklusban is, aminek már a választás előtti időszakban is voltak kézzel fogható eredményei, sikerei is – kezdte nyilatkozatát Oláh István – Örömmel mondhatom, hogy kezd jó irányba menni a település! Az a célom a jövőbeli munkám során is, hogy pártállástól, nézetektől függetlenül együttesen dolgozzunk Perkátáért, tegyük félre a vitákat, és a település érdekeit tartsuk szem előtt, mert csak ez vezethet eredményre! A munkát már a mai napon folytattuk, pályázatokat készítettünk elő a június 30-i beadási határidőre. Főként a belterületi utak felújítását tűzzük ki célul, amelyek sajnos nincsenek a legjobb állapotban – hangsúlyozta az újdonsült polgármester, aki július 4-én teheti majd le a hivatali esküt.