A városgondnokság emberei is a szabad ég alatt végzik munkájukat. Bozai István ügyvezetőt kérdeztük, mivel segítik munkatársaikat a hőség ideje alatt.

– Aki nyílt terepen dolgozik, az reggel 6 órakor kezdi a munkát, és már 7 órától kezdhetnek dolgozni a fűnyíróval vagy fúróval a karbantartók. Napközben folyamatosan szállítjuk hűtőtáskában a kollégáknak a vizet. Aki kéri, annak biztosítunk fehér baseballsapkát. Zubbonyok helyett sárga hosszú ujjú pólót kapnak a kollégák a láthatóságért. A hosszú ujjú póló viselése kötelező a kőfelverődések miatt, főleg a parkfenntartásban. Illetve a legfontosabb intézkedés, hogy a hőségriadó tartama alatt 2 órával csökkentjük a munkaidőt. Nem délután kettőig, csak délig kell dolgozni. Már az első hat óra erőfeszítései miatt is, de déltől már ne legyen kint senki a napon – tájékoztatott az ügyvezető.

Az ivókutak elhelyezése is megtörtént, illetve a Fejérvíz a tűzcsapjaira szerelt pluszivóhelyeket, ezek mellett ingyenesen látogathatók a város klimatizált helyiségei, ha valaki felfrissülni szeretne. A strand egy órával tovább, este 8 óráig tart nyitva. Párakaput idén csak egyet tudtak felállítani a piactéren, mivel a másiknak a helyére terasz települt.

Székesfehérváron is megtette a szükséges intézkedéseket az önkormányzat: vízvételre alkalmassá tették a közterületi tűzcsapokat, és klimatizált helyiségek is várják a fehérváriakat a hőségben. Az alábbi helyszíneken is frissítő vízhez tudnak jutni a fehérváriak: Béke tér, vasútállomás (autóbusz-kijáratnál), Prohászka O. utca – Kaszap I. utca sarok, Petőfi S. utca – Kossuth L. utca sarok, Várkörút – ­Wat­thay utca sarok (Brunszvik-óvodánál), Piac tér – Liszt F. utca sarok.

A hőségriasztás ideje alatt – hétfőtől 10 és 17 óra között – a budapesti fejpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon (Székesfehérváron egyébként éppen nem) ásványvizet biztosít utasainak a MÁV Zrt.; a Volánbusz a munkanapokon 12 és 14 óra között a Népliget autóbusz-állomáson és a megyeszékhelyeken (így Székesfehérváron is) a nagyobb forgalmú buszpályaudvarokon oszt vizet.

A kormányzat a következő napokban várható kánikula miatt életbe léptette a „vörös kódot”, amely kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását – jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten.

A szakértők azt javasolják, továbbra is ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, valamint a kiegyensúlyozott táplálkozásra. Kerüljük a cukros, valamint az alkohol- és koffeintartalmú italok fogyasztását. 11 és 15 óra között országszerte nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, illetve ebben az időszakban lehetőleg kerüljük a napon való tartózkodást.