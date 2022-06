Nem feltétlenül kell nagy dolgokra gondolni, amikor azt mondjuk felejthetetlen emlékek, hiszen ahogy a Follow The Flow zenekar is megénekelte: " a legszebb pillanatok vannak ingyen". És ez pontosan is így is van. Nem az számít hogy hol vagyunk, sokkal inkább az, hogy kivel vagy kikkel. Hiszen, ha olyan emberekkel vesszük magunkat körbe, akiknek jelenléte már önmagában jobb kedvre derít minket, akkor minden apró pillanat lehet csodálatos, és nem kell hozzá elővenni a pénztárcánkat. Nos, ilyenek a naplementék, és a napfelkelték, amelyek nyáron lélegzetelállító látványt nyújtanak. Láttam már napfelkeltét a legjobb barátaimmal ezen a nyáron, ami egyszerűen leírhatatlan érzés volt.

Vannak azonban emberek, akik nem a korán kelő típusok közé tartoznak, hát én is ilyen vagyok, így a naplementék állnak közelebb a szívemhez. El kell hogy mondjam, az érzés és a látvány ugyanolyan csodálatos, ha pedig van kivel megosztani a pillanatot, az csak a hab a tortán. A Velencei-tónál, azon belül is Agárdnál, ahogy a lemenő nap sugarai narancssárgára festették az égboltot, és ahogy a kacsák átúsztak a vízen tükröződő naplementében, egy kicsit megállt az élet. Ilyenkor lehet igazán átgondolni a dolgokat, megélni a pillanatot, és megbecsülni mindazt, amink van.



Egyszerűen csodálatos, elfogytak a szavak, beszéljenek a képek!