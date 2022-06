A pályázat keretében egy 28 férőhelyes, 2 csoportszobás, akadálymentesített, energiahatékony bölcsőde épül, amely egy kétszintes önálló épületben nyitja meg kapuit. Az építkezés tervezett helyén jelenleg egy elbontásra ítélt, lakhatásra régóta alkalmatlan, átmenetileg raktárnak használt ingatlan áll. A helyére tervezett új épület minden szempontból illeszkedik majd a már meglévő gyülekezeti házhoz, amihez egy átívelő folyosóval csatlakozni is fog. Az épület földszintjén kap helyet a két tágas csoportszoba, amihez nagy méretű fedett terasz és játszóudvar kapcsolódik. Az emeleten a működéshez szükséges funkciók kerülnek elhelyezésre.

Az új tömb modern megjelenése az elképzelések szerint nem csak a környéket szépíti majd, hanem energiatudatos építészeti megoldásai az Európai Uniós klímacélok teljesítéséhez is hozzájárulnak. Az épület közel nulla energiaigényét megújuló energia hasznosításával - hőszivattyú, napelem - fogja elérni. A parkolóban elektromos autótöltő is kialakításra kerül.

A projektnyitó sajtótájékoztatón Keresztes Zoltán, a székesfehérvári gyülekezet lelkésze rámutatott, a keresztény világnézet szerint a házasság és a család alapvető intézmény nem csak az egyén, hanem a társadalom számára is. A gyermekek pedig Isten áldásának tekintendők, akik biztosítják a családok és a nemzet fennmaradását. Ezért is tartja a Hit Gyülekezete fontosnak, hogy kicsi gyerekkortól kezdve Isten tanítása szerint neveljék őket. Hozzátette, az egyház oktatási-nevelési intézményeiben ma mintegy hatezer diák tanul, Budapest mellett több vidéki településen is működnek fenntartásukban általános, és középiskolák, illetve óvodák. Ebbe a sorba csatlakozik be a 2024 őszén nyíló fehérvári bölcsőde.

A városrész önkormányzati képviselője, Szigli István rövid beszédében kiemelte, a gyülekezet a Feketehegy-Szárazréten történt megjelenése óta törekszik a városrész támogatására, ezért az ott élők gyorsan befogadták őket. A most megépítésre kerülő új bölcsőde is a hatékony és jó együttműködés jegyében valósul meg. Ugyanakkor kifejezte abbéli reményét is, hogy a jövőben további közös projektek megvalósításával – többek között egy új óvoda esetleges építésével - járulhatnak hozzá a városrész fejlődéséhez.