A Fejér Megyei Önkormányzat, a megyei kormányhivatal már korábban is együttműködött a nemrég lezárult fejlesztési ciklus idején. Az új, most induló időszakban tovább erősödik ez a vonal, ugyanis Székesfehérvár önkormányzata, valamint a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ), illetve annak megyei szervezete is csatlakozott a konzorciumhoz.

Az új stratégiai együttműködés célja a vállalkozások szolgáltatásalapú segítése, támogatása, továbbá a térségi munkaerőpiac diszfunkcióinak kezelése, valamint a vállalkozások humán erőforrásainak fejlesztése.

Az eseményen többek között felszólalt Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke, Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, de Eppel János, a VOSZ országos elnöke is.