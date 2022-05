Eredetileg 2020. november 8-án tartották volna az időközi választást, de a veszélyhelyzet miatt ez halasztásra került. A Fejér Megyei Hírlap valamennyi indulónak lehetőséget biztosított, hogy bemutatkozó anyagot küldhessen olvasóinknak. Valamennyi önkormányzati képviselőjelölttől 600, míg a polgármesterjelölttől 1200 leütést kértünk, amely tartalmazza a szóközöket is. Ennél a mennyiségnél csak 5 százalékkal többet írhattak a jelöltek, az azon túlfolyó szöveget elvágtuk. Valamennyi jelölt maga biztosította a fotót is, melynek minőségéért a Hírlap nem felel. A jelöltektől 2022. május 2-án estig kértük a bemutatkozó anyagot, ezt követően nem fogadtunk be többet. A polgármesterjelölt mellett az önkormányzati képviselőjelölteket abc-sorrendben mutatjuk be. A választási névjegyzékben szereplő 3600 választópolgár négy szavazókörben voksolhat reggel hattól este hétig május 8-án.

Zólyomi Tamás

Jelölőszervezet: Fidesz–KDNP

Tősgyökeres etyeki családból származom. 1996-ban végeztem a Hunfalvy János Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskolában, majd a Budapesti Műszaki Egyetem műszaki menedzser szakán szereztem diplomát. 22 éve építési vállalkozóként dolgozom, cégemet Etyeken több nagy beruházás kivitelezésével is megbízták. Munkáink során mindig elsődleges szempont volt a precizitás, pontosság, megbízhatóság. A 2019. évi helyhatósági választásokon Önök bizalmukba fogadtak azzal, hogy polgármesterüknek választottak. Kampányom során, illetve polgármesteri eskümben is ígéretet tettem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek nagyközségünkért. A rengeteg akadály és viszontagság ellenére is igyekeztem az elmúlt időszakban teljesíteni az Önök elvárásait. Úgy gondolom, a változás településünk fejlődésében mindenki számára érzékelhető. Minden feladatot igyekeztem úgy elvégezni, hogy Önök is büszkék lehessenek arra, amit eddig sikerült közösen elérnünk. Most újra a bizalmukat kérem, hiszen sok tennivaló áll még előttünk. A feladatok ellátásához pedig olyan kiváló csapatra van szükség, akik eddig is önzetlenül mellettem álltak és segítettek a felmerülő számos teendő elvégzésében! Kérem szépen a bizalmukat magam és csapatom minden tagja számára!



Bálint Attila

Jelölőszervezet: Fidesz–KDNP

Erdély szívében születtem 1969-ben. Több mint 20 éve élek Etyeken. Barátaim, szűk társaságom nagy része több generációra visszavezethetően sváb családból származik. Két gyermekem van, Bendegúz és Borbála. Villamosmérnöki és jogi végzettséggel rendelkezem. A tanulmányaim alatt megszerzett tudásomat, valamint élettapasztalatomat az önkormányzati munkámban a műszaki fejlesztések és beruházások terén, valamint a jogi ismereteket igénylő feladatok során tudom kamatoztatni. Kérem Önöket, hogy 2022. május 8-án tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazzanak rám és a Fidesz–KDNP jelöltjeire!

Bodnár Attila

Jelölőszervezet: Független

1976-ban születtem. Etyeken nőttem fel, a díszműbádogos szakmát Budapesten sajátítottam el. 2019-ben kemenceépítő képesítést szereztem. 12 éve ingatlan-üzemeltetésvezetőként dolgozom. A faluban építettem házat, itt élek Baráti Andival. Régóta fontosnak tartom Etyek szépülését, gyarapodását, közbiztonságát, értékeinek megőrzését és újak teremtését, valamint a faluközösséget. Ezek érdekében sok önkéntes munkát végeztem: fasorültetésen, temetőszépítésen, játszótérépítésen, jótékonysági gyűjtéseken, szemétszedésen vagy polgárőrként. Tudásomat, tapasztalatomat, hagyományos értékrendemet szeretném a faluközösség javára hasznosítani.



Debreceni Csaba Attila

Jelölőszervezet: Fidesz–KDNP

52 éves villamosmérnök vagyok, egy teremtésvéde- lemmel – élel- miszerbizton- ság, gyógyszervizsgálatok, környezetvédelem – foglalkozó cégnél dolgozom. 1999 óta élünk Etyeken feleségemmel, aki hitoktató, és hat gyermekünkkel. 2014-ben lettem képviselő, majd 2019-ben ismét bizalmat kaptam az etyekiektől. A közösségért végzett munkát a testület 2020. júliusi feloszlatása után is eskümhöz híven elvégeztem. Választott képviselőként ez vezet és motivál: Etyeket egy olyan településnek megőrizni és formálni, ahol lehet és érdemes dolgozni és alkotni; ahol jó élni és lakni; ahová a gyermekeim hazavágynak.



Kattra Judit

Jelölőszervezet: Fidesz–KDNP

Tősgyökeres etyeki lakos vagyok. Férjemmel és három gyermekünkkel élünk ezen a csodálatos településen. Gaz- dasági mérnöki és európai uniós szakközgazdász diplomával rendelkezem, valamint elvégeztem a borász képzést is, jelenleg az édesapám által alapított pincészetben tevékenykedem. A pénzügyi terület, valamint a borászat, turizmus és vendéglátás témakörei állnak hozzám a legközelebb. Számomra a legfontosabb, hogy összefogással, közös akarattal, képviselőtársaimmal együtt dolgozhassak Etyek fejlődéséért. Kérem, hogy 2022. május 8-án szavazatukkal támogassanak engem és a Fidesz–KDNP jelöltjeit.

Máté Barbara

Jelölőszervezet: Független

2000 óta élek Etyeken férjemmel és két lányommal. Amire képviselőként kü- lönösen figyelni fogok: 1. Iskola, oktatás, fiatalok: Állítsuk meg az elsősök és a kiemelkedő tanulók elvándorlását; 0–20 éves korig kulturált szórakozási, sportolási lehetőségek. 2. Legyünk gondos gazdája a falunak – óvjuk Etyek pénzét, értékeit, jó hírét. Legyen szem előtt a fejlesztések fenntarthatósága, az önkormányzat saját forrásai és a szőlő/borkultúrában váljunk innovációs-művészeti-oktatási központtá. 3. Együtt erősebbek leszünk – a következő esztendők várhatóan nehezek lesznek. A közösségünkben figyeljünk egymásra és az együttműködésre.

Morvayné Sárközi Tünde

Jelölőszervezet: Fidesz–KDNP

1968 október 8-án születtem Sár- bogárdon. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem diplomát 1994-ben. A Szent János Kórház Tüdőgyógyászatán kezdtem meg orvosi pályafutásom. Háziorvosi vizsgát követően, immár 12 éve látom el az egyik háziorvosi szolgálatot Etyeken. Célom, hogy az etyeki emberek életét jobbá, könnyebbé tegyük. Fontosnak tartom, hogy betegeimet méltó körülmények között, a lehető legmodernebb ellátásban részesítsem. Ennek érdekében már részt vehettem az új rendelő tervezési munkálataiban is. Kérem szépen, hogy május 8-án szavazzon polgármester úrra és a Fidesz–KDNP mind a hat jelöltjére!

Palotai Zoltán

Jelölőszervezet: Fidesz–KDNP

1969-ben születtem Oroszlányon. Vegyészként diplomáztam 1993-ban, s azóta egy kémiai laboratóriumban dolgozom. Szépsége mellett sváb hagyományai miatt választottuk 20 éve lakhelyünknek Etyeket, azóta Botpusztán élek családommal. A közösségek sikerének reménye és a jól megélt közösségi élmény öröme, amik az elmúlt években munkára sarkalltak. 2015 óta dolgozom bizottsági tagként Etyek működéséért, fejlesztéséért. Ezt a munkát szeretném folytatni a következő években képviselőként is mind infrastrukturális, mind közösségfejlesztési területen. Ehhez a feladathoz kérem szíves támogatásukat.

Potyókné Bodnár Erika

Jelölőszervezet: Független

Születésem óta élek Etyeken, férjemmel, gyermekeimmel. 28 éve dolgozom a pénzügy területén. Különböző emberekkel hozott össze a sors, de empatikus, lojális és erős logikus gondolkodásom révén mindenkivel meg tudtam találni a hangot. Képességeimnek megfelelően és lehetőségeimhez mérten részt vettem a munkában (megemlékezés, programszervezés, építés, festés, Te-Szedd, faültetés). Tagja vagyok az Etyeki Németek Egyesületének, a Rozmaring kórusnak, az óvodai s jelenleg az iskolai SZMSZ-nek. Tenni szeretnék a faluért, az itt élő emberekért. Hiszem, hogy ezen a településen megvalósítható a közös gondolkodás.

Skripeg Béla

Jelölőszervezet: MSZP

Polgárőrként átlátom községünk közlekedés- és közbiztonsági helyzetét, és azt javítanám. Fontos, hogy legyenek működő kamerák és a körzeti megbízottak valóban itt szolgáljanak. A közlekedést úgy tehetjük hosszú távon biztonságossá, ha már kisgyermekkorban elkezdjük a szabályok oktatását, ezért szükséges egy KRESZ-park kialakítása, ahol az óvodások és kisiskolások ezt játszva elsajátíthatják. Létre­hoznám a közterület-felügyeletet, hogy a rendezvényekre ide látogatók ne a zöldterületeken parkoljanak, hogy a játszóterek ne cigarettacsikkekkel és üres üvegekkel, dobozokkal legyenek tele.

Skripeg Mária

Jelölőszervezet: MSZP

Községünkben a madárcsicsergés és tücsökciripelés helyett a motorbőgés és a sokszor elviselhetetlen zenebona, az éjszaka közepén durrogó tűzijáték hangja vált mára megszokottá. Ahhoz, hogy településünk újra a nyugalom szigete legyen, céljaim közül a legfontosabb egy zajrendelet megalkotása, mert mindenkinek alapvető joga van a pihenéshez! Sajnos az újonnan aszfaltozott utcákat sokan autópályának tekintik, ezért szükséges a forgalom lassítása. A friss levegő is sokszor csak hiú ábránd, ezért betiltanám a zöldhulladék-égetést, gyakoribbá tenném annak elszállítását.

Zsoldos Renáta

Jelölőszervezet: Fidesz–KDNP

Jogi diplomával, személyi és karateedzői végzettséggel rendelkezem. Az elmúlt évek során tevékenyen közreműködtem Etyek Nagyközség Önkormányzatának munkájában. Feladataim között az egyik legnagyobb eredménynek a fiatalok és az örökifjak érdekeinek és igényeinek képviseletét tartom: megnyitotta kapuit a fiatalok által régóta hiányolt konditerem, megépült a kültéri kondipark. Számtalan kulturális és sportprogramot szerveztem, amelyek között kiválóan sikerültek a kerékpáros infrastruktúránkat élettel megtöltő események is. Kérem, hogy május 8-án tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazzanak rám és a Fidesz–KDNP jelöltjeire!