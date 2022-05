„Akik e sorokat olvassátok, gondoljatok elődeinkre, a múltra, őrizzétek meg és óvjátok ezt a kicsi kápolnát!” – Harmati István szavai örök érvényűek, és bizton mondhatjuk, a helybéliek megfogadták a falu egykori legendás főjegyzőjének intő szavait. A művelődési ház és könyvtár, a katolikus és a református egyház hosszú évek óta rendezi meg a zarándoklatot és a megemlékezést az Emmaróza szőlőhegyen, a pásztorok védőszentjeként ismert Szent Vendel tiszteletére emelt kápolnánál.

Amint megtudtuk: a 19. század második felében a területen juhlegelő volt, s történt egyszer, hogy egy mérgeskígyó megmart egy juhászt, akinek életét nem tudták megmenteni. Az ő emlékére építtette a kápolnát 1880-ban Batthyány Emma Róza grófnő (1820–1893), majd később a legelőt szőlőtelepítés céljából felosztották, és azóta nevezik Emmarózának. A szőlőtelepítésre jelentős hatással bírt az a felismerés, hogy a homokos talajban termesztett szőlő immunisnak mutatkozott a korszak jellegzetes szőlőbetegségével, a filoxérával szemben – mondta el lapunknak Rák Vilmos Zsolt helytörténeti kutató.

Czeglédy Sándor református lelkész felkereste a katolikus grófnőt, a terület földbirtokosát, aki készséggel támogatta a parcellázás, a szőlőtelepítés gondolatát. Ez az összefogás és együttműködés példaként szolgálhat a ma emberének is. A Szent Vendel-kápolna Szabadbattyán kulturális és vallási öröksége, a nagybecsű építményt az elmúlt 40 év alatt többször javították, restaurálták, bővítették. A munkákban áldozatkész, önzetlen módon a többiek között részt vett: Csákberényi János, Dudás Zsolt, Holdvilág István, Kovács János, Meszlényi Imre, Nagy János, Nagy József, Pintér József, Polyák István, Rák Vilmos Zsolt és Szabó István. A szombati alkalmon Mayer László helyettes esperes, katolikus plébános és Szücs Sándor református lelkipásztor imádkozott, és mondta el ünnepi gondolatait az egybegyűlteknek. A zarándoklaton részt vett Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője és Szabó Ildikó, a település polgármestere is. A megemlékezés szeretetvendégséggel fejeződött be.