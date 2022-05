A történet gyökerei 2018-ra nyúlnak vissza. Akkor, egy a kiskultúrban tartott összejövetel alkalmával vetődött fel először egy közösségi kemence építésének kérdése. A gondolatot tett követte, így az Európa Ifjúsága Egyesület pályázatot nyújtott be, hogy legyen miből megépíteni. Aztán úgy egy éve megkezdődtek a munkálatok és megérkeztek a támogatók is. Hatvan név került ki arra a táblára, mely jelzi, hogy ki volt az, aki kétkezi munkával vagy anyagi hozzájárulással támogatta a kemence létrejöttét. Az egyesület vezetője, Makovi Ágnes elmondta: – Kétmillió forint körüli összeget költöttünk a kemencére, de úgy, hogy a téglát és a térkövet úgy kaptuk és a nagylelkű kivitelezőknek és fáradhatatlan segédeiknek egy fillér munkadíjat nem kellett kifizetni. Összesen mintegy ötmillió forint értékű maga a kemence a hozzáadott értékek okán. Tóth Zsolt vezényelte le a kemenceépítést, nagy gyakorlattal, hiszen már épített is és használt is ilyet. Az avatón ő sütött kenyeret, hurkát, kolbászt meg sült húst annak a sok embernek, aki kíváncsi volt a kemence első közösségi befűtésére. Makovi Ágnestől tudjuk, hogy a kemenceavatón nemcsak a helyiek és az Almáson tartózkodó nemzetközi izlandi, spanyol és francia önkéntesek voltak jelen, hanem több olyan önkéntes is, aki Magyarország különböző nagyvárosaiban teljesít szolgálatot. Az egyesület vezetője bízik abban, hogy elviszik majd haza Magyaralmás és Magyarország jó hírét.