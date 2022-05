Kedden délelőtt magyaros reggelivel és a Móri borvidék boraival fogadta a Bolgár Köztársaság nagykövetét Csókakő önkormányzata. Christo Stefanov Polendakov és küldöttsége Fűrész György polgármesterrel és Bognár Gábor alpolgármesterrel közösen látogatta meg a falu nevezetességeit, szőlőhegyeit és természetesen a várat, majd közösen ellátogattak Mórra, ahol Fenyves Péter móri polgármester is fogadta a delegációt.

A bolgárok és a magyarok régi jó viszonyának felelevenítésén túl szó esett a civil szervezetek és testvértelepülések közötti kapcsolatok kiépítéséről is. A nagykövet Fenyves Péter irodájában megemlítette, hogy már most van olyan bolgár város, amely ideális testvértelepülés lenne Mórnak, hiszen a népességük is nagyjából megegyezik, és nem mellesleg van a városban magyar nyelvoktatás is.

Mint köztudott, Bulgária népszerű turisztikai desztináció volt valaha a magyarok körében, és a nagykövet bízik abban, hogy a mai fiatalok is megszeretik a tengerpartot vagy a borutak egyikét, és frissen szerzett, szép emlékeiket odatehetik majd a szüleik hasonló élményei mellé.