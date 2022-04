Polgárdi három játszótérrel büszkélkedhet, melyek megépítését még egy 2014-es pályázat tette lehetővé. Azóta azonban, ahogy mondják, az idő vasfoga nem kímélte a faelemeket, és rájuk fér a felújítás. Így az Esze Tamás utca és a Szabadság utca kereszteződésénél lévő, illetve a Munkácsy Mihály-lakótelepnél található játszóterek már sorra is kerültek és megújulhattak.

Most a Május 1. utcai következik, amelynek a felújítási munkálatait alig egy hete már meg is kezdték. Itt a régi kerítést eltávolították, az újat azonban egy kicsivel nagyobb távolságban fogják elhelyezni, ami által kibővül a játszótér alapterülete. A menthető elemeket lecsiszolják, lefestik vagy épp megjavítják, padokat, illetve a szülők igényei szerint ivókutakat fognak elhelyezni. Ezentúl új játszótéri eszközöket is telepítenek.

A polgármester, Nyikos László elmondta, hogy várhatóan egy-másfél hónap múlva el is készülnek a munkálatokkal, és a családok birtokba vehetik az új játszóteret. Kitalálták továbbá, hogy egy szavazás keretén belül a szülők és a gyerekek eldönthetik, hogy a játszótereknek mi legyen a nevük. Lehet mesehős, állatfigura, képzeletbeli szereplő, amit csak szeretnének – várják a javaslatokat!