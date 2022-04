Becses nevén Húsvéti Sonkaszegő Fesztivál volt az a rendezvény, mely az elmúlt napokban odacsábította a tömeget a Velence Korzóra. Mint tudjuk, úgy a leghitelesebb az élmény, ha az ember a saját bőrén tapasztalja azt, így hát mi is ellátogattunk a fesztivál helyszínére. Habár Sonkaszegő Fesztiválnak nevezték el, a sonkaválogatások mellett bőven akadt más finomság is. Harcsapaprikás, tepertő, kolbász, hurka, grillhúsok, hamburger – ezek közül mind választhattak az odaérkezők.

No meg persze az édességek, kürtőskalács, lekvár, fagylalt és gofri. Sőt mi több, még sörkülönlegességeket is kóstolhattak a vállalkozó szelleműek, a hagyományos csapolt nedűk mellett helyet kaptak a gyümölcsös és citrusos ízesítésűek is. S ha ez sem lett volna még elég, kézműves alkotók és árusok is kitelepültek portékájukkal a sétányra, volt ott bőrdíszmű, kovácsoltvasból készült tárgyak, különféle dekorációk és gyerekjátékok. Talán két dolog volt, ami kisebb gondot okozott a négynapos rendezvényen. Az egyik az időjárás: sajnos számtalanszor eleredt az eső és feltámadt a szél, a másik pedig, hogy a nyitónapra, azaz péntekre szerveztek egy Velencei-tó-kerülő biciklitúrát. Ez a Korzóval szemben található füves területről indult, nagy kerékpáros forgalmat generálva a környéken, ami benyomásaink alapján kicsit megnehezítette az árusok, a bódék között sétáló fesztiválozók és az ott keringő biciklisek közlekedését.