A találkozó egyik apropóját a tavaly ősszel elhunyt néprajzkutató, fazekas, szakíró, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének elnöke, Csupor István 70. születésnapja adja. Ennek okán a programsorozat Csókakőn indul, ahol a temetőben felszentelik a síremlékét, majd a művelődési házban egykori pályatársai, kollégái, barátai idézik meg alakját, munkásságát.

A kétnapos program másik apropója a Kresz Mária Alapítvány fennállásának 30 éves évfordulója, és mivel köztudott, hogy ő volt az, aki összegyűjtötte, feldolgozta és közkinccsé tette a csákvári fazekashagyományokat, a találkozó a kisvárosban folytatódik szombat délután. Nem mellesleg Kresz Máriának emléktáblája is van Csákváron a fazekas emlékházban, és az sem titok, hogy az alapítvány szeretne a Vértes lábánál található településre költözni, hogy ott folytassa eddigi tevékenységét. Ezt egyébként tavaly év végén Illés Szabolcs polgármester jelentette be, ám részleteket egyelőre még nem tudni.

– Az első nap inkább szakmai jellegű lesz, amelyen Kresz Mária és Csupor István szemléletét követve egy fedél alá hozom össze a néprajzkutatókat, a néprajzgyűjtőket, a fazekasokat és a legkorszerűbb nyersanyagokat, alapanyagokat forgalmazókat. Ilyen rendezvényt ebben a szakmában eddig még senki nem csinált – mondta Csuporné Angyal Zsuzsanna fazekas népi iparművész, szervező, aki hozzátette, természetesen a Floriana Könyvtár és Közösségi Házban meg lehet majd nézni a tipikus csákvári kerámiákat is – Mayer Tamás magángyűjtő gyűjteményének vonatkozó tárgyaiból Hazavágyó műtárgyak címmel kamarakiállítást is rendeznek.

Ugyan szombaton is várják a külsős érdeklődőket, inkább vasárnap lesznek a nagyközönség számára is élvezhető programok. A napot 10 órakor a csókakői Barkócaberkenye tánccsoport nyitja, akik villőzést adnak elő, majd 11 órától több fazekas szakmai könyvbemutatóra is sor kerül. Ezzel kapcsolatban Angyal Zsuzsanna elmondta, Csupor István a halála előtt készen állt négy könyvvel, amit a járvány miatt nem sikerült kiadni. És ugyan erre a jeles születésnapra sem jelentek meg, de a hamarosan kiadandó köteteket a közönségnek a hétvégén bemutatják. Vasárnap látványos fazekas szakmai bemutatókat is tartanak, és mesemondók is lesznek itt, akik a szünetekben „ébrentartó” mesékkel szórakoztatják a közönséget. Ugyancsak vasárnap rendezik a műgyűjtők találkozóját és fórumát, ahol a kezdő néprajzgyűjtők is kaphatnak hasznos tanácsokat. Angyal Zsuzsanna azt is elárulta, a néprajzi gyűjtés mostanság reneszánszát éli, a csákvári stílus pedig kedvelt és népszerű, sokan gyűjtik ezeket az edényeket máshol is.