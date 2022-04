A választási bizottságok esetében az országgyűlési választás napján négy ágazat működik. Ezek közé tartozik a több szavazókörrel rendelkező településeken a szavazatszámláló bizottság – az egy szavazókörrel bíró településeken a helyi választási bizottság végzi ezt a feladatot –, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, a területi választási bizottság, valamint az úgynevezett Nemzeti Választási Bizottság.

A Nemzeti Választási Bizottság fő feladata a választási eredmény megállapítása, de emellett ez a szerv felel a választások tisztaságának, törvényességének biztosításáért, valamint a pártatlanság érvényesítéséért, és amennyiben szükséges, a választás törvényes rendjének helyreállításáért. Egyéb feladatai mellett a bizottság felügyeli azoknak a szavazatoknak a megszámlálását is, amelyek levélben érkeznek. Megállapítja az országos lista választási eredményét, és az összesített eredmények közzététele is a bizottság feladata. Abban az esetben, ha az országgyűlési választással egyidejűleg országos népszavazást is tartanak, mint ahogy az idén is történik, ugyanezeket a feladatokat a népszavazással kapcsolatban is ellátják.

Hét tagja és három póttagja van a Nemzeti Választási Bizottságnak, akiket a köztársasági elnök javaslatára 9 évre választ az Országgyűlés. A tagok közé pártok és a nemzetiségi önkormányzatok is delegálhatnak, az országos listát állító pártok és a nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok is egy-egy főt jelölhetnek a bizottságba, ezek a tagok viszont csak a nemzetiségek ügyeivel kapcsolatban szavazhatnak.

Abban az esetben is a Nemzeti Választási Bizottsághoz lehet fordulni, ha a választás során szabálytalanságot tapasztal valaki. Ennek pontos menetéről, és arról, hogy milyen információ szükséges ehhez, részletes információk a www.valasztas.hu oldalon találhatók.



Kampánycsend nincs, azonban…

A korábban ismert kampánycsend már nincs, de a szavazás napján, április 3-án:

– Tilos választási gyűlést tartani!

– Televízióban és rádióban tilos politikai reklámot közzétenni!

– A szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül közterületen tilos bármiféle kampánytevékenységet folytatni!

– A korábban kihelyezett kampányeszközöket, például plakátokat nem kell eltávolítani, ennek a választást követő 30 napban kell megtörténnie.

– Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás sehol nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez autóbuszos személyszállítás nem végezhető.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos, lepecsételt szavazólapon lehet.