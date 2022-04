– Régi vágya a településnek, hogy a toronyban óra is legyen, ám úgy tűnik, ezt valamiért az égiek eddig nem engedték megvalósulni – kezdte a történetet Fűrész György polgármester.

– Amikor elkészült a mai templom, már akkor szerettek volna toronyórát a csókakőiek, de nem volt meg rá a szükséges összeg. Az 1910-es években gyűjtésbe fogtak, ám az első világháború felülírta a terveket – folytatta a polgármester.

A háborút követően a toronyóra kérdése feledésbe merült a történelem viharai közepette. A II. világháborúban a templom találatot kapott és leégett, csak 1950-ben tudták helyreállítani. Amikor a harangokat ismét a helyükre húzták, újra felvetődött a toronyóra kérdése, ám az anyagilag is teljesen kimerült, éppen csak talpra álló lakosságnak nem volt pénze, hogy közadakozásból toronyórát készíttessen, a kommunista rendszer pedig nem támogatta az egyházakat. Toronyórára végképp nem volt pénz, így 2007-ig újra „csend” volt az órák körül. Az akkori polgármester, Végh Konrád, valamint Gerendai Sándor plébános és Sörédi Pál, a Várbarátok Egyesületének elnöke kezdeményezésére ismét gyűjtést szerveztek a településen. Az összegyűlt pénzből 2008-ban elkészült az óraszerkezet, egy óralap, de az átmenő szerkezetre, amely biztosítja a további óralapok működését, valamint a három hiányzó óralap megvásárlására már nem futotta. Úgy döntöttek, készüljön el annyi, amennyire van pénz, majd később befejezik a toronyóra kialakítását. Újabb hosszabb szünet következett.

– Most, ismét egy összefogásnak köszönhetően, végre úgy tűnik, megvan a szükséges összeg, lezárhatjuk a 159 éves toronyóraprojektet: ha minden igaz, húsvétra elkészülnek a hiányzó részek. Ez már csak azért is örömteli, mert tavaly külsőleg felújítottuk a templomot, megoldottuk az épület vízelvezetését, és parkrendezést is végeztünk. Hamarosan teljes lehet a csókakőiek öröme! – zárta Fűrész György.