Szinte világítanak a rózsaszín szirmú fák a Rádió lakótelepi játszótéren, olyan tobzódóan virágoznak. Alattuk húzták a nótát húsvét hétfő délután a Hermann László Zeneiskola konzisai, akik körül egyre csak gyűltek a Maroshegy lakói. Érdemes is volt: hosszú, terített asztal, kreatív játszóeszközök és hangszerbemutató várt mindenkit, a kedves fogadtatásról nem is beszélve.

- Remek szervezők élnek a környezetünkben - mint Kovács Krisztina -, akik szorgalmazták, hogy a Böndörödő és a Mesenap mellett legyen más köztéri rendezvény is a Maroshegyen. Nagyon jó ötletnek találtam, s mivel volt lehetőség is pályázni egy közösségi projekt keretében, így a Gárdonyi Géza Művelődési Házzal karöltve megszerveztük a Maroshegyi húsvéti asztalt - árulta el Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője, aki meghívta a programra Cser-Palkovics András polgármestert is:

- Ha a városban az egyik legfontosabb, hogy közösséget szervezzünk, akkor ez csak úgy lehetséges, ha ennek alapjait városrészenként is meg tudjuk teremteni. Így minden ilyen rendezvény fontos, s különösen azzá teszi, ha visszagondolunk 2020 és 21 húsvétjára, amikor a korlátozások szinte lehetetlenné tették a találkozásokat. Láthatóan az emberi kapcsolatok felértékelődtek, köszönhetően annak, hogy egy ideig nem volt természetes, hogy tudunk találkozni. Ezért olyan értékesek ezek a rendezvények most - fogalmazott a város vezetője.