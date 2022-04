Ebben az évben is megtartotta a tavaszköszöntő dolgozói pikniket a Grundfos. Az eseményen sok új munkatárs is megjelent, így a szokásosnál is fontosabb volt a csapatépítő rendezvény. A cég dolgozói egy tucat főzőcsapatot állítottak versenybe, de nem hízott meg senki, mert szinte mindent le is mozogtak a Bregyó Sportközpontban tartott eseményen, ahol nemcsak foci, hanem pétanque és kosárlabda is szerepelt a menüben.