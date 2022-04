Az eseményt az újabb parlamenti mandátumát ünneplő Vargha Tamás országgyűlési képviselő, Cser-Palkovics András polgármester, Viza Attila és Farkas László önkormányzati képviselők, valamint a szervezők nevében Nagy Attila, a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének társadalmi elnöke nyitotta meg.

– Sikerült egy olyan napot kifogni, amikor hajnaltól folyamatosan esik az eső, ezért az egyik szemem sír, a másik pedig nevet, mert óriási szüksége van a csapadékra a horgászoknak, de a mezőgazdaságnak is – mondta nekünk Nagy Attila. – Aki kültéri rendezvényt szervez, az pontosan tudja, hogy ilyen helyzet is bekövetkezik egyszer. Hét halünnepet szerveztünk eddig, mind a hét csodálatos időjárásban zajlott, borítékolható volt, hogy ez nem lesz mindig így: de ez nem szegte a kedvünket. Tisztelet illeti azokat a főzőcsapatokat, akik ilyen körülmények között is vállalták a megmérettetést, sőt, voltak közöttük olyanok, akik fával tüzelve is küzdöttek az elemekkel. Tudták, hogy úgy kell élvezni ezt a napot, ahogyan azt az időjárás megengedi.

A nagy sátorban is kiváló ételek készültek: sült pisztráng, harcsapaprikás túróscsuszával, halászlé és pontychips.

– Továbbra is az a célunk, hogy népszerűsítsük a halfogyasztást – mutat körbe a sátorban Nagy Attila, az egykori horgász világbajnok. – Az évek alatt elértünk egy olyan szintet, ami Fehérváron még nincs meghonosítva, tovább tudtunk lépni a halászlé és a rántott ponty bűvöletéből, hiszen nagyon sok olyan halétellel találkozunk, amelyek kifejezetten ritkaságszámba mennek.

Eljött például Bajáról Varga György is, aki olyan gasztronómiai kuriózumokat készített el, amilyeneket Fehérváron vélhetően még nem kóstolt senki: például szélhajtó küszből sütött különböző ételeket. A legnagyobb üstben nyolcszáz kiló pontyból, száz kiló vöröshagymából és harminc kiló édespaprikából készült a város ezerkétszáz adagos halászleve, amelynek az elkészítését Pamminger Ede és Grenyovszky Károly mesterszakácsok felügyelték. A Fehérvári Halünnepen az ételeket Almási Ferenc, Boda János, Ecseri Tünde és Rácz Jenő értékelte. A kiváló halászlevek mellett olyan ételek nyertek díjat, mint például a csáki töltött pontyfilé fűszeres morzsában, a vegyestál válogatott apró halakból, a kínai kelben sült arany durbincs citromos bulgurral, a harcsapaprikás vargányával, ikrás burgonyagombóccal. Ilyen kóstolókért érdemes volt kitartani!