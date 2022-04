Idén végre kicsit szabadabban ünnepelhették az iskolások névadójukat a Petőfi-héten. A gyerekek részt vehettek szavalóversenyen, szépíró- és rajzversenyen, tanulmányi versenyen, a felsősök Petőfi Sándorról készíthettek prezentációt, majd történelemversenyen mérethették meg magukat. Játékos anyanyelvi feladatok és tollbamondás várt azokra, akik e tantárgyból szerették volna próbára tenni magukat. A hatodik osztály rajzórán a Vidróczki-balladát dolgozta föl, technikaórán pedig kokárdákat horgoltak. Fux István igazgatótól megtudtuk, a vezetőség elsődleges célja az élményközpontú nevelés.

A pedagógusok mindent megtesznek, hogy a gyerekek játszva tanuljanak, új ismereteket sajátítsanak el. Rajzversenyt hirdettek a víz világnapja alkalmából, s ekkor rendezték a Happy-hetet, ami a vízfogyasztás népszerűsítését tűzte ki célul. Vízi zsarukat választottak, akik bárkit felszólíthattak a vízivásra, és volt olyan osztály, amely megismerkedhetett a faluban még működő kúttal, aminek a vizét meg is kóstolhatták. A Pénz 7-en a korszerű pénzkezelés és a digitális biztonság került előtérbe, és a kriptovalutákról, valamint a vállalkozási alapismeretekről is képet kaphattak a gyerekek. A kisebbek megtanulták, mire jó a bank, a nagyobbak a tudatos vásárlás alapismereteit sajátították el, de hallottak az okostelefonnal való fizetésről is.

Az iskola vezetője elmondta, papírgyűjtést szerveznek, sulizsák ruhagyűjtő programot hirdetnek, részt vesznek a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége XI. Nemzetközi Diáktalálkozóján Sárkeresztúron, és a községi könyvtárral együttműködve vendégük lesz Sohonyai Edit író, aki a diákokkal találkozik.