A Móri borvidék borai kiváló minőségűek és ezt a nemrégiben tartott, 30 aranyérmet hozó borverseny be is mutatta, ám nem csak a zsűri asztalánál folyik a verseny, hanem a piacon is, a többi borvidékkel, ezért a cégéren túl kellenek még kitörési pontok. A Paulus Molnár Borház vezetőjétől megkérdeztük, milyen az első móri pezsgő fogadtatása a fogyasztók körében, illetve a piacon?

Molnár Pál elmondta: – Nagyon büszkék vagyunk az elért eredményeinkre, így a pezsgő mellé kapott aranyéremre is. Nagyra értékeljük a móri borversenyt, hiszen fontosnak tartjuk a helyi hagyományok fenntartását. A piac fogadtatása pedig rendkívül pozitív, hiszen újabb színfolttal gazdagodik a paletta. Arra a kérdésre, hogy kik keresik elsősorban, Molnár így felelt: – Változnak a pezsgőfogyasztási szokások. Korábban száz emberből kevesebb mint tíz mondta volna, hogy szívesebben iszik egy pohár pezsgőt, mint egy pohár bort, ám ez a szám mostanra 20 és 30 közé emelkedett.

Természetesen elsősorban a fiatalok keresik, de már az idősebbek körében is egyre elterjedtebb a pezsgőzés, ezért készítjük pezsgőinket többféle stílusban az Asti pezsgőtől egészen az érlelt pezsgőkig. Egy jó pezsgő elkészítéséhez elengedhetetlen a kiváló minőségű prémium alapanyag.