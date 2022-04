A terület felújítási munkálatainak utolsó fázisaként, 600 millió forintos kormányzati forrásból létrehozták a vadvédelmi központot Sóstó keleti bejáratánál. A több épületből álló komplexum feladata elsősorban ellátni a sérült és/ vagy beteg állatokat. A központ célja, hogy mielőbb vis - szahelyezzék a természetes közegükbe azokat az egyedeket, melyek megerősödtek, és láthatóan alkalmasak a szabad életre. Amelyik vadállat ezt nem teheti meg, arra vár a bezárt szabadság, vagyis olyan környezet, ahol szinte a természetes élőhelyével megegyező körülmények között élhet, de úgy, hogy nincs kitéve a rá leselkedő veszélyeknek. A szombati közönségnapon Cser-Palkovics András polgármester történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt, mint mondta, mára minden olyan beruházás megvalósult, melyet a Sóstó megmentése kapcsán hosszú évekkel ezelőtt eltervezett a város. Mint kiderült, a vadvédelmi központhoz tartozó egyik kisebb épület a közösséget szolgálja majd, ugyanis ott majd a Sóstó-Alsóváros-Őrhalmi szőlők lakói tarthatnak programokat, rendezvényeket. Két állatorvos is állandóan jelen lesz a központban, Schmidt Andrea és Mietsch Rita, a központ vezetője, aki arról beszélt az ünnepségen, hogy céljuk elősegíteni a védett és a fokozottan védett állatok gyógyulását, repatriációját és szabadon engedését.

De a szombati rendezvény csak kisebb részben szólt a beszédekről, ugyanis nemcsak a nap volt nyílt, hanem a tér is, különösen az ökojátszótér, amit gyermekek tucatjai vettek szinte azonnal birtokba. De megismerkedhettek a látogatók a méhészettel, és a méz gyógyító hatásaival is. A leginkább a helyszínhez kapcsolódó program a solymászbemutató volt. Gasztonyi Dániel és családja mindent elkövetett, hogy fenntartsák a közönség érdeklődését, ami sikerült is, viszont a Harris-sólymok számára annyira megtetszett a központ és az azt körülölelő Sóstó Természetvédelmi Terület, hogy nem tértek vissza a délutáni bemutatón a solymászok kesztyűire. Különösen Ödön, aki bár tíz éve dolgozik a családdal, mégis a környező fákat választotta új otthonául és még a fel-feldobott naposcsibe sárga pihéi sem csalták le a magasból. Gasztonyi Dániel megjósolta, hogy a károgó hangot hallató Ödön nem lesz népszerű a vadon élő madarak között, és igaza is lett, ugyanis dolmányos varjak kezdték kergetni, űzni az erdőben, a most még a tar ágak-bogak rácsai között. Közben a házaspár két kislánya még röpképtelen sólyomés bagolyfiókákat engedett szabadon, hogy azok sétálva ugyan, de meglátogassák a közönséget.