A Fejér Megyei Önkormányzat által alapított Wekerle Sándor Díjat a megyében élő nemzetiségek nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzése, valamint a nemzetiségi jogok védelme és gyakorlása érdekében kimagasló munkát végzőknek adományozzák a megyenapon – Németh Tibor e díjat vette át a legutóbbi ünnepi alkalommal. A sikeres vállalkozót 2010-ben keresték meg a bicskei fideszesek, s Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, hogy segítsen a helyi romák, s főként a gyerekek, fiatalok integrációjában. A városi és a roma önkormányzat által összeállított integrációs program az országban a harmadik legsikeresebb értékelést kapta az évtizedes munka nyomán.

Az óvoda és általános iskolai intézmények hallgatólagosan, de szegregáltak voltak, a roma szülők sem akarták a változást. Tibor úgy vállalta el a helyi közéleti munkát, ha az önkormányzat megszünteti a romák lakta településrészen működő „cigány óvodát”, amit persze nem így hívtak. A két telephelyű általános iskolát is átalakították, az osztályokban együtt a roma és nem roma gyerekek. A kezdeti ellenállást nem volt könnyű átvészelni, sokat tett Tessely képviselő és Bálint Istvánné polgármester a terv végigviteléért. A roma elnök, a tősgyökeres bicskei „fiú” erős hite, felesége, Horváth Nikolett sziklaszilárd támogatása is szükséges volt mindehhez. Mára kiderült, nekik lett igazuk.

– Ha elkülönülnek, nem találkoznak egymással sem a gyerekek, sem a szülők, idegenként tekintenek egymásra később. A napi együttlét nyomán szűnik meg a kölcsönös elszigeteltség – fogalmaz meg ezzel együtt több szociológiai alapvetést Tibor. Nem tanulta, érzi ezeket a dolgokat. Ő a fémipari vállalkozáshoz szükséges szakmai képzéseket végezte el, Nikoletta főiskolán szerzett diplomát. Jelenleg a humánerőforrás-bizottságban külsős tag, s mindketten kellő érzékenységgel kezelik a roma és nem roma társadalom integrációját. Nem panaszkodnak, néhány szomorú élményükre utalnak az előítéletekről, amelyek nem olyanok, mint régen, de mégis vannak, mondják. Túllépnek rajta, s naponta bizonyítanak az életükkel, tevékenységükkel.

– A kisebbségi törvénynek kellene változnia, a roma képviselőknek kicsi a mozgástere, ezt országosan is így látom – fűzi hozzá Tibor. A tudományt ők a napi életre vetítik le saját közösségükben, mondja Nikoletta. A megszüntetett óvoda helyén a Kerecsendi Kiss Márton Tanodában a roma gyerekek minden segítséget megkapnak a tanuláshoz, gyakorláshoz, tanárok foglalkoznak velük, ünnepeket tartanak, közösségi életet szerveznek. Nikoletta újra és újra hangoztatja: a tanulás révén lehet kiemelkedni, felzárkózni, a különbségeket felszámolni.

Tibor hétgyermekes család legkisebb fia, ők kiköltöztek a romatelepről a város szívébe. Tanult, dolgozott, huszonöt évet focizott. Huszonhárom éves házasok, már a vállalkozást is együtt indították feleségével. Az ipari parkban telket vásároltak, minden infrastruktúrát beletettek, családi házat építettek. Tibor fiuk szakács, de most a családi vállalkozásban dolgozik szüleivel, öccse, a nyolcadikos Milán angol szakos gimnáziumban kezd ősztől. Az 1995-ben alapított Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért közalapítvány elnöke 2012-től Nikoletta, alelnöke a polgármester asszony – ennek révén tudnak többet segíteni. 2011-től romanapot tartanak évente, itt jutalmazzák a növekvő számú végzetteket, szakmunkás, érettségizett, diplomás fiataljaikat. Focipályát építettek a romák lakta részre, baba-mama klubot indítottak, ahova szívesen járnak a nem roma anyukák is.

Tibornak tervei, céljai vannak, úgy szokta mondani, „van egy elképzelésem…”. Javaslatai meggyőzőek. A jogszabályok módosítása nagy falat, de a bicskei eredmények nyomán megpróbálnak ebbe a munkába is bekapcsolódni.