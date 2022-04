Samu Miklós, a szervezési iroda vezetőjének bevezetője után Cser-Palkovics András mondott köszönetet az önkormányzat és a város közösségének nevében a bölcsődei dolgozók munkájáért szerdán délután a bölcsődék napja alkalmából a leendő Mancz János minibölcsődében.

Beszédében kiemelte, hogy a jeles alkalomból kívánja elismerését átnyújtani az egész éves helytállásért, amit nemcsak a város vezetőjeként, de háromgyermekes édesapaként is megtapasztalt. Véleménye szerint a város méltán lehet büszke intézményrendszerére, és azon belül is a kisgyermekeket gondozó intézményeire is. A köszöntő után a Rákóczi utcai óvoda Méhecske csoportjának tündéri apróságai bűvölték el a hallgatóságot verseikkel és dalaikkal.

A rövid köszöntő után a Rákóczi utcai óvoda Méhecske csoportjának tündéri apróságai bűvölték el a hallgatóságot verseikkel és dalaikkal.

Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A bölcsődei dolgozók egész éves, áldozatos munkájáért járó ajándékokat Cser-Palkovics András és Mészáros Attila alpolgármester elsőként adták a Mesevilág bölcsődéből Lengyel Lászlóné bölcsődevezetőnek. Ajándékcsomagot vehetett még át a Napraforgó bölcsőde bölcsődevezetője Teleki-Horváth Renáta, a Nyitnikék bölcsődéből Rusznyák Lászlóné bölcsődevezető, a Százszorszép bölcsőde bölcsődevezetője, Katona-Vass Krisztina, a Szeder bölcsőde bölcsődevezetője, Nyikos Bernadett és a Tündérkert bölcsődéből Blaskovics Zsuzsanna bölcsődevezető.

Az ünnepség végén Simonné Juhász Ágnes, a Rákóczi utcai óvoda igazgatója adta át Mancz János festett képét Rusznyák Lászlóné, a Nyitnikék óvoda vezetője részére.