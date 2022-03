Újonnan vásárolt modern és korszerű kezelőegység és halványzöld kezelőszék várja a szabadegyházi fogorvosi rendelő pácienseit. Egy régi, 15-20 éves fogászati készüléket cserélt újra az önkormányzat.

– Sokszor meghibásodott az előző készülék, nagyon nehezen lehetett alkatrészt venni hozzá. A megbízhatóság és a korszerűség szempontjából, valamint a környezetvédelem és a higiénia miatt döntöttünk úgy, vásárolunk egy újat. Ez a régi kezelőegységhez és fogászati székhez képest sokkal modernebb, komfortosabb – mondta az eszközbeszerzésről Egriné Ambrus Andrea polgármester, akitől azt is megtudtuk, a rendelő eszközparkjának fejlesztése 8,5 millió forintba került.

Az új berendezés lámpája érintésre bekapcsol, emellett a fertőtlenítés szempontjából is olyan modern tulajdonságokkal bír, ami az orvos és az asszisztens napi munkáját is jelentősen megkönnyíti, mindemellett a fogorvosi kezelésre érkező betegek számára is komfortosabbá válhatnak a fogászati beavatkozások.