Varga Gábor országgyűlési képviselő tartotta azt a fórumot, mely hétfőn este zajlott a városházán. Az esemény vendége Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke volt. Varga úgy fogalmazott: – Április 3-án sorsdöntő szavazásra és népszavazásra kerül sor. Amikor választhattunk, hogy kit hívjunk meg a választókerületünkbe vendégül ezzel kapcsolatban, azonnal a kamara elnöke mellett döntöttünk. A Mezőföld ezen része az ország egyik kincses- és éléskamrája, és így jelentősen érintik azok a bizonytalansági tényezők, melyek az agráriumot jellemzik, és nem mellesleg nálunk sok a gazdálkodó. Győrffy Balázs elmondta:

– Egyszerre kellene nagyon sok mindent beszélni az általános politikai dolgokról és még többet az agráriumról. Utóbbi azért is fontos, mert a fórumra több gazdálkodó is eljött. Az ország valóban a választásokra készül, de halkan jegyzem meg, hogy május 20-án agrárkamarai választások is lesznek, és mi arra is próbáljuk irányítani a figyelmet, mert ott sem mindegy, hogy mekkora egységet tud a magyar gazdatársadalom felvonultatni. A díszterem székei kevésnek bizonyultak, teljesen megtelt a másfél száz fő befogadására alkalmas helyiség, melyben Győrffy, a NAK elnöke elsősorban az agrárium helyzetéről beszélt a megjelenteknek.