„Geológiai történelem” – így jellemezte a sukorói andezittelér lényegét Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester, amikor arról kérdeztük, mit is jelent a településen található különleges jelenség. A telért kevesen ismerik, mert hiába van a Fő út mellett, mégis a burjánzó növényzet miatt alig látszik. A Fő út melletti polgármesteri hivatal mögött, egy meredek rézsűben húzódik a gránitot átszelő andezittelér. A szakemberek tudják: a világos színű gránitból kivehető a sötétszürke telér, ami nem más, mint a felszín felé tartó láva megszilárdult maradványa. Ez a geológiai „nyom” helyi védettséget élvez, de országos szinten is ritkán előforduló látványosság.

– Tizenkét évvel ezelőtt, amikor polgármester lettem, Tarsoly Péter barlangász, kutató megkeresett engem az andezittelér kapcsán. Akkor már megbeszéltük, hogy amint mód van rá, a nagyközönség előtt is megnyitjuk, rehabilitáljuk és egy természeti zöld pontot alakítunk ki, hogy méltó módon mutathassuk be ezt a különleges geológiai jelenséget. Erre ma lett lehetőség, vagyis a 12 éves álmunk most válik valóra. Dolgoztunk rajta nagyon sokat, ennek az eredménye a pályázat – fogalmazott a polgármester, hozzátéve: a sok fejlesztés, amit Sukorón végigvittünk 12 év alatt, lehetővé tette, hogy tudjunk foglalkozni a természet, a történelem, a geológia jelenbe ültetésével, hogy a jövő számára is elérhető legyen. Olyan geológiai kincs ez, amit mindenkinek látnia kell!

Ennek a területnek a rendbetételére kerül sor tehát hamarosan egy négymillió forintos pályázatnak köszönhetően. A pályázatban így ír a tervező a jelenségről: „Fejér megye középső részén, a Velencei-tótól északra, nagyjából vele párhuzamosan húzódik Magyarország variszkuszi hegységmaradványa, a Velencei-hegység, amelyet javarészt a földtörténeti óidőben (paleozoikum) keletkezett mélységi magmás kőzet, a gránit épít föl. Magyarország legöregebb hegysége. Geológiailag igen stabil (lásd Adriai-tenger és a Balti-tenger szintjéhez igazított szintezési alappontok). Viszonylag kis területe ellenére rendkívül sokszínű kőzet­anyaggal rendelkezik, legfőbb látványosságának a Magyarországon egyedülálló ingókövek számítanak, de igen érdekes a sokszínű kőzetanyag. A felszín alatt kiterjedt gránittömb (gránitbatolit) lassan hűlt ki – süllyedt és hűlés közben zsugorodott –, repedezett, a repedéseket helyenként másféle kitöltő kőzetek, úgynevezett telérek járták át. A repedések mentén andezitláva jutott a felszínre kis vulkáni kúpokat alkotva. Ezek később lepusztultak és a mélybe lenyúló magmacsatornák maradtak meg. Ennek egyik szép példája a kőfejtő falában a világos színű, morzsalékos gránit hasadékain feltáruló sötétszürke andezit megjelenése.”

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A telért és környékét nehéz megközelíteni, a folyamatos tisztítás ellenére is rendszeresen ellepik a gyomfák. Az egyik első feladat tehát az lesz, hogy ezektől véglegesen megtisztítsák a területet. A sziklapart kitisztítása teszi lehetővé majd azt, hogy a közterületek felől is jól láthatóvá váljon – ebben segít majd a megvilágítása, amely kiemeli a különleges látványt.

A polgármester elárulta, mik lesznek a főbb, elvégzendő feladatok a kitisztítást követően: a sziklapart lábazatánál tereprendezés várható, a leomlott, lemállott részeket eltávolítják, s a fal lábánál felhalmozódott kőtörmeléket elszállítják. Így válik lehetővé egy látogatásra alkalmas, rendezett, vízszintes terep kialakítása. A biztonság érdekében beton sávalapra épülő görgetegfogó gabionfalat alakítanak ki, a helyi kövek gyűjtéséből származó andezittöltéssel, egy méter magasan.

Mindeközben a bölcsőde épülő játszóudvara kerítésén – már annak létesítése során – kaput nyitnak a sziklafal irányába. A kaputól jobbra eső részen a gabionfal és a kerítés között andezithatású térkő burkolatot hoznak létre padokkal, asztalokkal. A látogatók számára színes információs tábla „mesél” majd az andezittelérről. A gabionfal alsó és belső részén, rácsvédelemmel ellátott reflektoros megvilágítás gondoskodik majd arról, hogy mindig látványos és látható legyen a telér. A környező területet füvesítik, fákat ültetnek, és nagyobb kőzeteket is kitesznek, hogy közelebbről is látható, érzékelhető legyen az andezit anyaga.