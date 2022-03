A polgármester Jókai Mór 174 évvel ezelőtti proklamációját is idézte beszédében: „Testvéreim! A pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul, haladnunk, boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Követeljük jogainkat, melyeket eddig tőlünk elvontak, s kívánjuk, hogy legyenek azok közösek mindenkivel.” Hozzáfűzte, az igaz üzenetek megvalósításához bátor tettekre és bátor emberekre van szükség. És igaz ez a mai időkre is. 1848–49-ben a magyarok bebizonyították Európának, hogy egy kis nemzet is képes lehet összefogásra, és elérhet nagy eredményeket hatalmas túlerővel szemben is. Az ünnepség az általános iskolások műsorával folytatódott, majd a hagyományoknak megfelelően átadták a Csákvárért-díjat, amelyet az idén ketten kaptak: Tóth Árpád, az Aqvital Csákvári TC asztalitenisz szakosztályának vezetője, aki mintegy fél évszázada tevékenykedik a sportágban Csákváron és Szőllősi Pál, aki falugazdászként 2000 óta szervez amatőr borversenyeket a kisvárosban.

A díjátadást követően koszorúzást tartottak a Hősi Emlékműnél, majd a Rátonyi Róbert Színház társulatának produkciója zárta az ünnepi délutánt.