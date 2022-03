A fehérvári Rózsa-ligetben Varga Eszter (2. vk) és Fenekes Roland (1. vk) képviselőjelöltek ezúttal is finom folyékony kenyérrel – tudom, mert megkóstoltam – kínálták a szimpatizánsokat, az érdeklődőket a víz világnapja alkalmából, mondván, a sörnek is az egyik fő alkotóeleme. A jó hangulatú eseményen villantak a vakuk, mosolyogtak a járókelők, készültek a szelfik. A sör pedig minden bizonnyal el is fogyott… Aki nem hiszi, járjon utána.