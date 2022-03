Fazakas Attila

DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd

48 éves vagyok, számítástechnikai mérnökként dolgozom, önkormányzati képviselőként szolgálom a közösségünket.

Az ellenzék megértette a választók hangját, 1 az 1 ellen állunk ki Orbán gombnyomogatói ellen. Az előválasztáson Önök több, mint 91%-os többséggel engem bíztak meg Fejér megye 2-es vk. képviseletére.

Arra készülünk, hogy ápr.3-án véget vessünk a Fidesz 12 éves uralkodásának, és visszaadjuk a hatalmat az embereknek. Az új nemzeti egységkormány egyik célja, hogy egy szűk elit érdekeinek érvényesülése helyett mindenki lehetőséget kapjon a felemelkedésre, történjen meg az elszámoltatás.

A luxusberuházások helyett átgondolt fejlesztésekre van szükség, melyek a közösség életének megkönnyítését célozzák. Ilyen a közlekedés radikális reformálása, amibe beletartozik a feketehegyi és maroshegyi dugók felszámolása is. Ígérgetés helyett, mi megépítjük a négysávos 81-est.

Kétgyerekes apukaként is fontosnak tartom a fiatalok helyben tartását, ennek alapja egy állami támogatású bérlakásprogram.

Kisvállalkozóként küzdeni fogok a magyar tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáért.

A móri kórház és szakellátás rendbetételével, a fehérvári kórházat is tehermentesítjük, és elindítjuk a fehérvári Diagnosztikai Központ létrehozását.

Fogarasi Márta

Normális Élet Pártja

Nyugdíjas angol nyelvtanár vagyok. Soha nem érdekelt a politika. Az elmúlt 2 év eseményei miatt vállaltam fel ezt a küldetést. A járványügyi korlátozásokat ugyan most épp felfüggesztették a választás közeledtével, de folytatni tervezik. Nem várhatjuk tétlenül a még drákóibb szigort.

Azért csatlakoztam a Normális Élet Pártjához, a NÉP-hez, mert listavezetőnk, Gődény György – az Orvosok a Tisztánlátásért alapító tagjaként már eddig is bizonyított, vállalva a meghurcoltatást is. A NÉP fő célkitűzése a szükségtelen korlátozások, főként az oltás kötelezésének megakadályozása. Az egészségügyi önrendelkezési jog gyakorlása alapvető emberi jog. Különösen fontosnak tartjuk a gyermekek védelmét, de nemcsak a genderprogramtól, hanem a kísérleti Covid-oltásoktól is, amelyek hosszú távú hatásai teljesen ismeretlenek és kiszámíthatatlanok.

Nem vettük fel a kampánytámogatást, mi csak a gyerekeinknek tartozunk elszámolással, hogy megtettünk-e mindent az érdekükben.

Óriási a választás tétje, mert a járványkezelés ürügyén digitális rabszolgákat kívánnak csinálni belőlünk. Április 3-án arról döntünk, hogy élni vagy félni akarunk egész életünkben. A NÉP morális változást szeretne!

Huszti Mária Rozália

Megoldás Mozgalom

Huszti Mária Rozália vagyok, Fejér megye 2-es számú választókörzetének képviselőjelöltje. Számos baráti szálon kötődőm a megyéhez, s bár nem élek a körzetben, mindig szívügyemnek tartottam a térség helyzetét.

A Megoldás Mozgalom alig száz napja jött létre, alakult meg és habár az eredményeink elismerésre méltóak, nagy politikai elődökre, kormányzati vagy ellenzéki tapasztalatra nem hivatkozhatunk. Büszkén vállaljuk, hogy politikai meggyőződésünk megoldásközpontú, szabadelvű és mérsékelt gondolkodásmódon alapul. Hiszünk és bízunk abban, hogy Magyarországon helye van a technokrata szemléletnek, a problémák megoldását célul kitűző társadalmi párbeszédnek.

A MEMO a kormányváltásban bízik, hiszen országunk komoly bajban van. Hazánk Európa politikai perifériájára szorult, a lakossága elszegényedett, a demokrácia válságba került. A reményvesztett, zsugorodó középosztály, az idősek társadalmi megbecsülésének hiánya és a fiatalok tömeges kivándorlása a magyar társadalom szociális összeomlásával fenyeget. Látom, hogy a választók unják a politikai acsarkodást, és igénylik a mérsékeltebb, konszenzuskereső hangnemet. A Megoldás Mozgalom erre irányuló változást szeretne elérni a közéletben és az emberek szemléletmódjában egyaránt.

Schmidt Roland

Mi Hazánk Mozgalom

1980-ban születettem Móron, ahol azóta is élek. Iskoláimat Móron és Székesfehérváron végeztem. 2003 óta informatikusként tevékenykedem. Jelenleg is ezzel foglalkozom. Boldog házasságban élek feleségemmel, akivel közösen neveljük kislányukat, Kincsőt. Reméljük, a jövőben sikeres lesz a családbővülés. Hobbim a motorozás, amikor csak időm engedi, motorra ülök. A küzdősportok is nagy szenvedélyeim.

Mindig is hazafias gondolkodású voltam, a magyar nemzet, a magyar emberek érdekeinek képviseletét nagyon fontosnak tartom. Éppen ezért 2015-ben úgy döntöttem, hogy a támogatói szerepből kilépve aktív szerepet vállalok a politika színterén. Hiszek abban, hogy elveimet követve, ha nehezen is, de el lehet érni közös céljainkat, ezekért megalkuvás nélkül küzdeni kell. Elsők között csatlakoztam 2018-ban a Mi Hazánk Mozgalomhoz. 2019 óta önkormányzati képviselő vagyok Móron, a Mi Hazánk színeiben. Céljom a közösség problémáinak megoldása, illetve a választókerület fejlődéséhez való megoldások megkeresése.

A Mi Hazánk Mozgalom keretein belül egy hazafias baráti közösség tagja vagyok, akik rendszeresen segítenek rászorulókon, legyen szó bármiről is. A civil életben igyekszem népszerűsíteni az önvédelmi sportok jelentőségét, és ezen keresztül az egészséges életmódot.

Forrás: Kocsis Antal

Törő Gábor

Fidesz-KDNP

Nap mint nap boldogsággal tölt el, hogy Fejér megye szívében élhetek békében, és ezért a térségért dolgozhatok. Sikeres Székesfehérvár nélkül nincs erős Magyarország, a megyeszékhely pedig nem lehetne a régió központja környezete - Mór és Polgárdi vidékének - szorgalmas embereinek munkája nélkül. Képviselői munkám során azért dolgozom, hogy fejlesztések útján modernebb és élhetőbb környezetet alakítsunk ki. Igyekeztünk hatékonyan felhasználni a kormányzat által nyújtott forrásokat, hiszen a fejlődés szempontjából kiemelt lehetőséget jelentettek. Az elmúlt időszakban a választókörzet összes településén megújultak, és eszközökkel bővültek az orvosi rendelők, korszerűsödtek az iskolák. A régió súlyponti kórháza osztályokkal, új gyógyító funkciókkal bővült. Folyamatosan épülnek, bővülnek az utak, járdák, melyek a fejlődés alapjai. Térségünk erősödik, egyre jobb munkalehetőségek és színvonalas oktatás jellemzik, ezért szívesen választják sokak új otthonuknak. Maradjunk együtt a fejlődés útján, és ne engedjük, hogy a kudarcokkal teli Gyurcsány-korszak visszatérjen! Ne engedjük, hogy Magyarország háborúba sodródjon! Ehhez kérem a támogatásukat!

Varga Eszter

Magyar Kétfarkú Kutyapárt

Varga Eszter vagyok, székesfehérvári lakos. Gyógyszerész vagyok, házas, 3 gyerek anyja. Az MKKP akcióiban szeptember óta veszek rész szervezőként.

Tapasztalatom szerint ez a körzet egy kincsesbánya! Nemcsak a számos felújítandó pad, hiányzó zebra, töredezett járda miatt. Ezeken könnyű segíteni, elég ha együtt ásót/ecsetet/ más szükséges eszközt ragadunk, és amit tudunk, megjavítunk. Amit megjavítani nem tudunk, azt megszépítjük.

Az elmúlt időszakban szedtünk szemetet, raktunk ki madáretetőket, festettünk a járdán tátongó lyukakat körbe. Megígértük,hogy szafarit létesítünk a Fehérváron grasszáló daruszauruszoknak és fontolgatjuk Rhodosz felkérését testvérvárosnak (természetesen csereprogramok szervezésével!)

A közeljövőben elkészítjük Fejér megye első közpénzből finanszírozott buszmegállóját Maroshegyen.

Amennyiben sikerre visszük világuralmi terveinket, megígérjük, hogy minden magyar állampolgárnak jut örök élet, ingyen sör, adócsökkentés. Fejér-e verünk annak, aki mutyizik a közbeszerzésekkel, vagy az unokatesója sógorára íratja a céget.

A kampánypénzt nem óriásplakátra költjük, hanem megpályáztatjuk. A körzetben pl. épül belőle közösségi műhely. Legyen minden jobb!

Veres Péter

Magyar Munkáspárt

A harmadik út: a jóléti szocializmus

Jóléti fordulatra van szükség

Magyarország társadalmi élete jóval összetettebb, mint csupán két neoliberális csoport hatalmi küzdelme.

A mai lehetőségeinken belül a havi nettó 250000 forintos minimálbér; a havi 150000 forintos legkisebb öregségi nyugdíj; a legalacsonyabb jövedelmek szintén havi 100000 forintra való kiegészítésének elérésére összpontosítunk.

A fenti jövedelmi szintek mellett garantálni kívánjuk a mindenkire kiterjedő és teljeskörű társadalombiztosítást; a 18 éves korig tartó tankötelezettségen túl az érettségi szint felett megszerezhető első szakképesítés/diploma megszerzéséig a színvonalas és ingyenes állami oktatást; szociális igényeket is figyelembe vevő rendszerben évente legalább 50000 állami bérlakás építését; átlagos felhasználói léptékben az internet ingyenességét; minden korcsoport számára a folyamatosan korszerűsödő, digitális tudás ingyenes megszerzését; méltányos szintekig az energia ingyenességét.

Kulturált, szuverén és szolidáris magyar nemzetet akarunk, békében és együttműködésben a világgal!