Az autóbuszgyár története egészen az 1800-as évek végéig nyúlik vissza. Ikarus néven világhírnevet a második világháborút követő államosítás után ért el. Olyan – mára már ikonikusnak mondható – modellek gurultak ki többek között a vállalat szerelőműhelyéből, mint az Ikarus 55 vagy az Ikarus 66. A 180-as volt az első, saját gyártású csuklós busza. S ne feledkezzünk meg az Ikarus igazi favoritjairól sem, a 260-as és a 280-as modellekről. Valószínűleg azt már kevesebben tudják, hogy a 286-os még az észak-amerikai utakat is szelte a hetvenes években. Ezek valóban a világot hódították meg.

Idegen kézben

Amikor külföldi tulajdonba került, az új gazdának nem voltak hosszú távú céljai az Ikarusszal, valójában csak a márka piacaira fájt a foga. Elkerülhetetlen volt a vég, a mátyásföldi üzem bezárását követően már csak a fehérvári cég működött, és 2003-ban kigördült az utolsó 280-as a gyár kapuján.

Ismét hazai pályán

Egészen 2018-ig kellett várni, hogy felcsillanjon az új lehetőség az Ikarus márkanév számára. Az ismét hazai tulajdonba került vállalat olyan új busz fejlesztésébe kezdett, mint például a teljes egészében itthon gyártott elektromos busz, a 120e. – Az elektromos buszok fejlesztése 2018 őszén kezdődött, a sorozatgyártás pedig tavaly ősszel indult meg. Óriási munka volt, hatalmas hozzáadott szellemi értékkel. Erre vonatkozóan azt számoltuk, hogy körülbelül 55 százalék a hazai hozzáadott érték, beleértve a tervezést is – kalauzol minket a szerelőcsarnokban Tankó Zoltán, az Ikarus Global Zrt. vezérigazgatója. A járművek teljes vázszerkezete rozsdamentes acélból készül, melyre 16 év átrozsdásodás elleni garancia él, ami az elektromos buszok két akkumulátorának teljes élettartama. A rozsdamentes váz előnye még, hogy a gyártása során nem igényli a környezetre káros korrózióvédő anyagok használatát. Minden részletre figyelnek a gyárban, nem okoz gondot az egyedi elképzelésű megrendelés sem.

Jók a visszajelzések

Az új elektromos modellel már a tavalyi évtől ismerkedhetünk a fehérvári forgalomban. A helyi igényeket is feltérképező tesztfutások olyan jól sikerültek, hogy a Volánbusz Zrt. hat várost érintő, 60 darab elektromos buszra kiírt pályázatát – ahogy a napokban kiderült – sikerült az Ikarusnak megnyernie. Fehérváron is egyre több, a környezetet kímélő Ikarus 120e fog begördülni a buszmegállókba. A hazai piac mellett figyelemre méltó a külföldről érkező érdeklődés is, és ezáltal a lehetőség, hogy ismét világhódító útjára induljon az Ikarus.