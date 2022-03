A velencei mezőgazdasági iskola mára igen hosszú nevet mondhat magáénak: a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma az idei évben is megkezdte tavaszi felkészülését. Elsőként az ősszel átadott tanösvényük szépítését kezdték meg. – A tervezett faápolási tanösvényünk első állomása elkészült ősszel. Most, a tavasz közeledtével felfrissítettük a terület növényeit: a diákok árvácskákat ültettek ki a múlt héten az ágyásokba – árulta el a hírlapnak Stossek Balázs igazgató. A másik nagy vállalásuk természetesen a nőnap, erre nevelgették csodaszép virágaikat:

Árvácskák sorakoznak Forrás: Iskola

– Nőnapra a kankalint – primulát – és a cserepes szegfűt, kőtörőfüvet ajánljuk. De sok gyönyörű árvácskánk is van kiültetésre. De hamarosan jönnek az egynyáriak is: a mézvirág, büdöske, legényrózsa, záporvirág, begónia vagy éppen a muskátli. A szobanövényeket kedvelőknek is neveltünk zöldeket: pozsgások, levéldísznövények, ampolna növények vannak nálunk és tanboltunkban is – tette hozzá az igazgató. Következő nagy virágosítási tervük pedig az iskola épülete mögött valósul meg hamarosan: – Biodiverz önfenntartó évelőágyat ültetünk. Minden évszakban mást mutat, mindig van benne valami szemet gyönyörködtető. Ambrus Mária Zsófia tájés kertépítő mérnök tervei alapján Lukács Zoltán irányításával tervezik elkészíteni ezt a különlegességet.