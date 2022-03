– 2021-ben a váli játszótér felújítása érdekében szervezett gyűjtés keretében egy spontán futóversenyt szerveztünk. A „Jótékonysági futás a váli játszótérért” hatalmas sikere nagyon meglepett minket, de inspirált is. A visszajelzések és az új ötletek alapján szeretnénk idén sokkal színvonalasabban megrendezni – számolt be lapunknak Bencsik Barnabás és felesége, majd a részletekre is kitértek. Kiszélesítették a lehetőségeket, sokak nagy örömére.

– A játszótér ünnepélyes átadóját (egyben gyereknapi vigadalmat) 2022. május 21-én rendezzük meg a szabadidőparkban, ez ismét egy aktív programmal indul! A Vál Községi Sportbarátok Egyesülete szárnyai alatt szervezzük az I. Válkörzés-t, amelyen a tavalyinál (180 fő) jóval több nevezést várunk, hiszen hat távon várjuk a két keréken vagy a két lábon mozogni vágyókat! Az elmúlt évben számos visszajelzés érkezett az idősebb generációtól, hogy szívesen részt vennének ők is kerékpárral. Ezért bővítettük a palettát és megnyitottuk az 5, és 6,5 kilométeres biciklis futamokat. A futótávok is bővültek még egy hosszabb és változatosabb terepviszonyú megmérettetéssel, így a következő kihívások várnak az indulókra: 1,2 km, 2 km, 5 km, 6,5 km. Minden teljesítő befutócsomagban és egyedi éremben részesül! Külön díjazzuk minden távon az első helyezettet női, illetve férfi kategóriában. Újdonság a tavalyi évhez képest a kihívás jelmezben való teljesítése, amelyek közül a legötletesebb szintén külön ajándékban részesül, megköszönve ezzel, hogy tovább fokozza a jókedvet és hangulatot! Célunk, hogy a szabadidő aktív eltöltése, a közösségi célok fontosak legyenek mindenki számára, és a megújult név alatt egy folyamatosan fejlődő, évente ismétlődő sportrendezvénnyé nője ki magát a Váli-völgyben – tették hozzá a szervezők, akik külön megköszönték az előkészületekben résztvevő Lévai Dóra munkáját, aki a grafikai feladatokért felelős, illetve Klein Károly támogatását a sportegyesület részéről. Mint mondták, azért is nagyon hálásak, hogy számos támogató állt első szóra az ügy mellé, így szépen gazdagodik a befutócsomag és a rendezvény külső megjelenése is egyre impozánsabbnak ígérkezik.

A nevezést már megnyitották, és egészen március 28- áig várják a jelentkezéseket egy űrlap kitöltésével, amelyet a Válkörzés Facebook-oldalán, illetve a Vál KSE honlapján keresztül is el lehet érni. A nevezést azért kell ilyen korán zárni, mert az egyedi érem gyártása sok időt vesz igénybe.