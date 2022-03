Az élet viszont hamar közbeszól: ha új közmű bevezetésére kerül sor, az utat fel kell bontani. Jelen esetben az egyik úrhidai utcában több helyen is végeztek bekötési munkálatokat, így a 2019 nyarán felújított út burkolatát vágták fel. A rákötést követő utómunkálatok nem éppen jól sikerültek, erről fotót küldtünk az E.onnak. „A helyreállítás ideiglenes, a téli időszakban ez egy gyakori megoldás. Ez fóliás beton, a jó idő beálltáig megfelelő szilárd burkolatot ad a forgalom számára. Amint az időjárás engedi, a lehető leghamarabb helyreállítjuk végleges aszfaltozással” – kaptuk a választ, majd cikkünk megjelenése előtt a területet gondosan eligazították.

Említést kell tennünk arról, hogy talán az E.ON-nak elküldött felvétel hatására, de a szóban forgó felbontott útszakasz már más képet mutat. Ugyanis a felvágott burkolatot elszállították, gondosan eligazgatták a munkaterületet és az ideiglenes felületet a fóliás betonnal, még fényképet is készítettek róla. Az E.ON kommunikációs szakértőjét egyébként általánosságban arról is kérdeztük, hogy egy újonnan épült, vagy éppen nemrég felújított út bontására vonatkozóan van-e valamilyen szabály, esetleges időkorlát, amely szabályozza a bontás lehetőségét.

„Közművek bekötésére újonnan épült út esetében is lehetőség van, például új energiaigény kielégítése esetén. Az ingatlan tulajdonosa adott esetben az útépítés garanciális idejére írhat elő különböző kikötéseket. Ilyen kikötés lehet, hogy csak az út építőjével lehet a helyreállítást elvégeztetni, vagy jóval nagyobb területet ír elő helyreállításra (új kopóréteg), vagy az ingatlan használatbavételi eljárásához köti (jelen esetben is ez történt). Az E.ON szakemberei minden esetben – így az említett esetben is – jogszerűen, a szabályoknak megfelelően, az illetékes hatóságokkal egyeztetve, illetve a szükséges engedélyek birtokában végzik munkájukat” – fogalmazta meg kérdésünkre a válaszát Patócs Renáta, a szolgáltató cég szóvivője.