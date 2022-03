Babazászlókkal köszönti Aba újszülöttjeit az önkormányzat. A kék és rózsaszínű lobogók a polgármesteri hivatal homlokzatán adják hírül: új lakókkal bővült a közösség. Különleges gesztust tesz az önkormányzat a családoknak: a település újszülöttjeit ezentúl babazászlókkal köszönti a városvezetés.

– Egy lakiteleki önkormányzati képviselő barátommal beszélgettem, ő említette, hogy náluk már vannak ilyen zászlók, az alapötlet innen származik. Egyeztettem erről képviselőtársaimmal, akik szintén családos emberek – van, akinek már unokája is van –, így nagy örömmel vették, hogy megemlékezünk a kisgyermekek érkezéséről – mesélt a különleges kezdeményezésről Mikula Lajos polgármester.

A védőnők elmondása szerint hosszú évtizedek óta nem volt ennyi újszülött kisgyermek a városban.

– Abán nagyon sok gyerek születik, ami szerintem a családpolitikai intézkedéseknek is köszönhető, a gyerekvállalási kedv nagyon komolyan megnőtt, a védőnőink folyamatosan dolgoznak – magyarázta az elmúlt időszak tapasztalatait Mikula Lajos, hozzátéve, a kék és a rózsaszín zászlókból két-két darabot kapott a város az Élő Aba Együttműködéstől, így egyszerre négy kisgyermek érkezését adhatják hírül. A polgármesteri hivatal utca­fronti homlokzatán, a főbejárat két oldalán a születéstől számított egy hétig lobognak a gólyákat ábrázoló babazászlók, melyek közül két rózsaszín és egy kék már el is foglalta dicső helyét az újonnan kialakított zászlótartókban.

– A lakiteleki képviselő barátom – aki az ötletet adta – elmondta, hogy náluk egy idő után kialakult az a szokás, hogy az újszülöttek családja fényképezkedik a zászlóval, így amikor a gyermek megnő, meg lehet mutatni neki, hogy születésének az önkormányzat is mennyire örült. Bízom benne, hogy ez a szokás nálunk is kialakul. Azt gondolom, hogy a pozitív és emberközeli dolgok előrébb viszik a települést – tette hozzá a polgármester.

A kezdeményezést az abai közösség is nagyon lelkesen fogadta, a lakosság részéről már az első napon rengeteg pozitív visszajelzés érkezett.